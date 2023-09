Lionel Messi será el gran ausente de Inter Miami en el duelo que disputará este domingo ante Orlando City. El ’10’ presentó molestias físicas y se enfocará en la final de la US Open Cup de la próxima semana.

Pese a esto, en el cuadro local se toman enserio el denominando ‘Clásico del Sol’. Por lo que tomaron drásticas medidas para hacer valer la localía.

Medida contra Messi

La primera señal llegó al confirmarse la ausencia de Lionel. La venta de entradas para el clásico se había disparado y se preveía un lleno total.

Sin embargo, la ausencia de Lionel Messi impactó de inmediato la comercialización de los asientos. En Ticketmaster se registra una gran cantidad de reventa y que parten desde los 49 dólares.

Pese a ello, en Orlando decidieron prohibir cualquier tipo de vestimenta de Lionel Messi o relacionada al capitán de Argentina. Además se incluyen sus casacas en Barcelona y PSG, pese a su abrupta salida del elenco francés.

“No hay excepciones y no se permitirá la entrada a los huéspedes que violen estas reglas”, recalca el sitio antes de comprar cualquier boleto. Misma conducta que ya adoptó St. Louis City.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.