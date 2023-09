¿Hace cuánto que Messi no sufría dos lesiones en un tan poco tiempo?

Inter Miami espera por las pruebas y evolución en la pierna de un Lionel Andrés Messi que ahora mismo tiene en vilo a toda La Florida. Una nueva molestia del argentino dispara alarmas en AFA o la MLS, donde empiezan a sacarse conclusiones de todo al futuro. ¿Hace cuánto que La Pulga no sufría dos lesiones o dolencias tan próximas en el tiempo?

Un tirón en el minuto 37 y durante la victoria por 4-0 ante Toronto fue el motivo de un nuevo problema para el equipo de David Beckham. Messi estará ausente en el clásico contra Orlando este domingo mientras se cruzan los dedos pensando en su participación por la final de MLS Cup ante Houston Dynamo y queda claro que el calendario ha pasado factura a La Pulga. Gerardo Martino pide calma.

“Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar”, reflexiones del rosarino sobre la salud de estrella. Hay que devolverse hasta 8 años en el tiempo para encontrar una situación similar.

Un precedente para el futuro

Los problemas físicos de Messi parten desde aquel duelo contra Los Ángeles FC donde ya se hablaba de un importante desgaste en sus piernas. Diversas molestias y el cansancio le hicieron pedir el cambio ante Ecuador por el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Días más tarde, La Pulga no tendría ni siquiera un minuto ante Bolivia por los riesgos de rotura. Para rematar toda la ecuación, sus piernas solo pudieron sostenerse durante 37 en el 4-0 ante Toronto en Miami.

No se veía una situación similar con Leo desde la temporada 2015/2016. Aquel curso, marcado por encuentros que llegaron en diversos frentes y gracias a un nuevo triplete, hicieron que Messi se perdiera hasta 15 partidos entre los meses de noviembre y febrero. ¿La causa? Una acumulación de partidos que derivó en una rotura del ligamento interno, problemas renales y de muslos. Cuidar el físico, clave de cara a lo que viene.

Sobre todo entendiendo que Argentina e Inter de Miami le deparan hasta 9 partidos de cara al final de la segunda oleada de choques de Eliminatorias. Lionel Scaloni y Tata Martino tendrán que aclimatarse a un Messi que es humano, que tendrá que dosificar esfuerzos y que desde hace años no vivía una situación similar. Próximo objetivo, sumar en la final de la MLS Cup.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.