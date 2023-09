Las 7 finales que le quedan a Inter Miami: definición de US Open Cup y la clasificación a Playoffs

Inter Miami goleó a Toronto y sigue soñando con los Playoffs de la Major League Soccer. Pero el triunfo quedó opacado por las lesiones de Lionel Messi y Jordi Alba.

Dos de las máximas figuras de las ‘garzas’ tuvieron que salir antes del primer tiempo. Lo que de inmediato pone en alarma al cuerpo técnico de Gerardo Martino.

Las finales que se aproximan

Ahora enfrenta en los próximos 26 días siete finales. Lo que puede marcar la temporada de elenco de Fort Lauderdale. Lo que se pone a cuesta sin Messi y Alba.

El maratón de partidos empieza el próximo domingo por la MLS. Un triunfo ya los podría acercar a los playoffs, pero ante Orlando City no podrán contar con los dos ex Barcelona. “No hay ninguna chance que puedan estar”, recalcó el ‘Tata’.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.

Tras dicho duelo, se disputará la final de US Open Cup y podría ser el retorno de Messi y Jordi Alba. Posteriormente siguen tres encuentros por la liga local.

Pero la programación en la recta final se asoma compleja para Inter Miami ya que entre el 12 y 17 de octubre se disputa la tercera y cuarta fecha de Eliminatorias.

Por lo que además de Messi -si llega a recuperarse- se podrían registrar varias ausencias en el cuadro de Gerardo Martino. Lo que topa con los último partidos de la temporada. Esto se detalla de la siguiente forma:

Domingo 24 de septiembre: Orlando City vs. Inter Miami, por la MLS.

Miércoles 27 de septiembre: Inter Miami vs. Dynamo, por la final de la US Open Cup.

Sábado 30 de septiembre: Inter Miami vs. New York City (MLS)

Miércoles 4 de octubre: Chicago Fire vs. Inter Miami (MLS)

Sábado 7 de octubre: Inter Miami vs. Cincinnati (MLS)

Miércoles 18 de octubre: Inter Miami vs. Charlotte (MLS)

Sábado 21 de octubre: Charlotte vs. Inter Miami (MLS)

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

Hasta la fecha Lionel Messi suma 11 goles. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿En qué posición esta Inter Miami?

En la conferencia Este el elenco de las ‘garzas’ quedó 13º tras el triunfo ante Toronto. Las ‘garzas’ tienen 28 partidos y 31 puntos.

A playoffs clasifican siete equipos de forma directa. Mientras que el octavo y noveno disputan el último cupo. De momento esos lugares lo tienen Montreal y DC United con 37 y 36 puntos. Por lo que los de Fort Lauderdale matemáticamente todavía tienen chances.