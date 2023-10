Chile enfrenta un complejo escenario en las Eliminatorias Conmebol. La dura derrota ante Venezuela revivió los fantasmas en torno a Eduardo Berizzo. El estratega ahora pende de un hilo y podría ser reemplazado si no logra buenos resultados contra Paraguay y Ecuador en la fecha a disputarse en noviembre.

Pero el proceso del entrenador argentino ha llamado la atención por la citación de jugadores que viven un renacer en la Major League Soccer. Para ello, apuntó a goleadores como Diego Rubio y Felipe Mora. Pero a pesar de la comprometida situación, el estratega decidió no ocuparlos.

Ante Perú, Rubio no fue al banco de suplentes y Mora no logró sumar minutos en el triunfo por 2-0 ante los del ‘Rimac’. Luego en Maturín fue el ex jugador de Universidad de Chile quien quedó fuera de la convocatoria.

Pese a tener especialistas en la ubicación de centro delantero, decidió utilizar en ese lugar a Alexis Sánchez y dejar a Ben Brereton en una posición más apegada a la banda. Lo que no trajo frutos y ahora es duramente cuestionado en el país trasandino. “Lleva un año y medio siendo un desastre. Con Berizzo, Chile no le ganó a nadie, perdió feo, cambió esquemas, cambió de puestos a sus jugadores con esquemas inentendibles”, reclamó Johnny Herrera, ex portero y campeón de América con la ‘Roja’.

El sueldo de los chilenos en la MLS

Según el último reporte de la Major League Soccer, el chileno que recibe el mayor sueldo es Diego Rubio con $714.667 al mes. Cifra que incluye los bonos que contempla su equipo el Colorado Rapids. Pese a quedar último en la Conferencia Oeste, en lo que va de temporada disputó 18 partidos y anotó cinco goles. Fue convocado en la reciente fecha de Eliminatorias pero no sumó minutos.

Luego le sigue otro delantero como Felipe Mora. El ex Cruz Azul también es de los puntos más altos en el Portland Timbers y recibe un salario de $317.750. En 17 partidos suma seis goles y es titular en el elenco de Miles Joseph. Sin embargo, el ‘Toto’ no le ha dado minutos. Inclusive en la derrota ante Venezuela ni fue llevado al banco de suplentes como opción.

Tras ello, asoman jugadores como Robbie Robinson que fue convocado pero desistió de seguir jugando por la selección de Chile. El jugador del Inter Miami y que es compañero de Lionel Messi, recibe $231.000 de salario.

También esta Cristián Gutiérrez, con paso por Colo Colo, quien juega en el Toronto FC y recibe $311,667 mil por mes. En el cierre de la lista de chilenos por la liga de Estados Unidos aparece Felipe Gutiérrez. El campeón de la Copa América 2015 está en Sporting Kansas y recibe $165 mil de sueldo.

Cabe consignar que el monto de los cinco jugadores transandinos equivalen solo a un 15% de lo que recibe Lionel Messi en Inter Miami con su salario que llega a los 12 millones de dólares.

¿Cuándo juega Chile?

La ‘Roja’ suma solo cuatro puntos en cuatro partidos. De momento solo supera a Perú y Bolivia. Por lo que las próximas fechas serán cruciales en sus pretensiones para volver a un Mundial.

El primer desafío será el 16 de noviembre cuando reciba en el estadio Monumental a Paraguaya. Luego será de visitante ante Ecuador el 21 del mismo mes para cerrar el 2023.