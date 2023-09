Tata Martino descarta a Jordi Alba, no jugará la final de la US Open Cup con Inter Miami

Quedan menos de 36hs para que el Inter Miami dispute su segunda final en dos meses y el panorama para esta US Open Cup difiere mucho de la Leagues Cup. Y es que tanto Lionel Messi como Jordi Alba llegan al día clave tocados, y con muchas dudas con respecto a sus posibilidades.

Esta tarde, luego del entrenamiento matutino, Gerardo Martino, entrenador del equipo, habló en conferencia de prensa. Y allí nos ha podido aclarar un poco la situación de estos dos jugadores franquicia.

Jordi Alba, no jugará la final con el Inter Miami

Martino comenzó hablando sobre Messi, del cual sólo se animó a decir “lo esperaremos”, dejando abierta la duda. Sin embargo, fue mucho más tajante al referirse a Jordi Alba: “¿Jordi? Difícil”, fueron las palabras utilizados por el ‘Tata’, que descartó de esta forma al lateral izquierdo español para el partido.

Jordi Alba salió incluso antes que Messi en el partido contra Toronto FC, con una molestia muscular, y no jugó contra Orlando City. Se especulaba con la posibilidad de que llegue a la final, pero no será el caso.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG).