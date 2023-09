Messi y Jordi Alba NO se entrenan con Inter Miami en la previa a la final de la US Open Cup

Lionel Messi y Jordi Alba siguen con problemas físicos y sus presencias en la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup ante Houston Dynamo están en duda. En la última práctica antes del partido, realizada este martes, las ex figuras de Barcelona no formaron parte del mismo.

Inter Miami no pudo contar con Messi ni con Alba en el último partido ante Orlando City por la MLS. Tanto el argentino como el español padecen fatigas musculares. En el caso del ex PSG se confirmó que no tienen ningún tipo de lesión, pese a la cicatriz que le quedó de una vieja dolencia en el posterior de la pierna derecha.

Si bien ambos podrían formar parte de la convocatoria para la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo, hay incertidumbre por lo sucedido en la última práctica. En el entrenamiento formal de la mañana del martes, el último antes de concentrarse para este encuentro, ninguno de los dos estuvieron presentes con sus compañeros.

Messi y Alba, ausentes en la práctica de Inter Miami

De acuerdo a la información de nuestro corresponsal en Bolavip, Franco Panizo, tanto Messi como Jordi Alba no estuvieron junto a sus compañeros del primer equipo en la práctica de Inter Miami. Esto sólo le pone más dudas a sus presencias en la convocatoria para la definición del certamen estadounidense.

Con esta noticia también parece dejar en claro que ni Messi ni Alba formarían parte del once titular que pondrá Gerardo Martino este miércoles ante Houston Dynamo. El que sí podría meterse en la alineación sería Sergio Busquets, quien descansó ante Orlando City, pero formó parte de la última sesión de entrenamientos.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG). Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

La formación de Inter Miami versus Houston Dynamo

Para la final de la U.S. Open Cup ante Houston Dynamo, Tata Martino mantiene en duda la presencia de Lionel Messi en la alineación titular, aunque todo parece indicar que será suplente. De esta manera, la formación inicial tendría a Callender; Avilés, Kryvtsov, Miller; Yedlin, Arroyo, Busquets, Cremaschi, Noah Allen; Farías y Leo Campana.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.



¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en doce partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.