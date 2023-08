Tuvo que llegar Messi: Inter Miami logró lo que no podía hacer desde hace un trimestre

Cada partido que pasa al servicio de Inter Miami, Lionel Messi hace de las suyas con la camiseta rosada, demostrando ser un futbolista de talla mundial con mucho por dar a pesar de sus 36 años de edad. Desde que llegó le devolvió la sonrisa y el color al club en la MLS.

Con menos de 15 partidos, Messi le dio el primer título al equipo (Leagues Cup), se encuentra en semifinales de la US Open Cup y lucha por recuperar terreno perdido en la temporada regular de la MLS.

Justamente, a pesar de todos los partidos que ha jugado Leo, apenas se produjo su debut hace días frente a New York Red Bulls, y justamente, en ese compromiso hizo que Inter Miami consiguiera lo que no podía hacer desde hace tres meses.

La escuadra de David Beckham no sabía lo que era ganar un partido de la MLS desde el pasado 13 de mayo cuando venció a New England Revolution, 2-1. Sin embargo, esa racha se acabó cuando el 26 de agosto, Messi lideró la vuelta a la senda victoriosa de los suyos, 2-0, frente a New York Red Bulls.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

Ahora el próximo partido del Inter Miami será ante un viejo conocido como Nashville el miércoles 30 de agosto. Justamente el elenco que venció por penales para quedarse con la Leagues Cup. Este duelo será por la Major League Soccer, donde los de Tennesse marchan séptimos con 38 unidades.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total Lionel Messi suma 11 goles marcados con Inter Miami en nueve partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. El último se registró ante New York RB.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en todos los partidos que disputó con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival.Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

¿Cuántos goles tiene Josef Martínez en Inter Miami?

Josef Martínez sigue aumentando sus números en Inter Miami. Tiene un total de 10 goles desde su llegada al club a principios de este 2023. Desde la llegada de Lionel Messi, lleva 4 tantos anotados, tres en la Leagues Cup y uno en las semifinales de la US Open Cup.

¿Cuántos títulos tiene Josef Martínez en su carrera?

El venezolano de 30 años tiene 4 títulos en su carrera como profesional. Los tres primeros fueron cuando defendió la camiseta de Atlanta United: la Copa MLS 2017-18, la US Open Cup 2018-19 y la Champions Cup 2018-19. Con Inter Miami, se consagró en la Leagues Cup 2023.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.