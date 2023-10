Una fecha más de la Mayor League Soccer se jugó este sábado en la noche entre el New York City FC y el Inter Miami. El encuentro otra vez terminó en resultado ajeno a la victoria para los rosas con la aún ausencia de Lionel Messi.

En medio del encuentro se dio una jugada que refleja al equipo norteamericano cuando no tiene a su máxima estrella sobre el terreno de juego. Se armaba un contragolpe para el Inter Miami sin embargo una confusión entre Dixon Arroyo y Benjamin Cremaschi terminó en choque entre ambos perdiendo el balón.

El Inter Miami consiguió rescatar al menos un punto pero siguen lejos de la épica de meterse a las zonas de play off. Este partido los enfrentaba a un rival directo por el último cupo.

Messi sigue sin aparecer por su lesión muscular, la misma que lo ha hecho perderse dos partidos de la MLS y la final de la US Open Cup, que terminó también en derrota.

Todos los partidos de Messi y los ecuatorianos Dixon Arroyo y Leonardo Campana en el Inter Miami los puedes ver en Apple TV.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.