¡De ensueño! Ahora podrás llevar tu automóvil al servicio sin salir de casa

Hoy por hoy podemos hacer prácticamente cualquier cosa desde la comodidad del hogar, pero… ¿llevar tu auto al Servicio de Mantenimiento sin salir de casa? Seamos sinceros, muchos lo hemos soñado, aunque resulta hasta de risa pensarlo. Sin embargo, no, no es una locura; es algo que Mazda México implementó a través de su programa de mantenimiento Mazda Service To Go.

Con este innovador programa, nos metemos de lleno a la llamada Nueva Normalidad, una donde la seguridad está antes que cualquier cosa y nos permite darle al auto el mantenimiento necesario en un Distribuidor Autorizado Mazda.

MAZDA SERVICE TO GO EN 4 PASOS

Agenda tu cita de mantenimiento en Mazda.mx (poner fecha, hora y dirección de recolección del auto)

Un agente especializado acudirá a la dirección para recoger el automóvil

Se realiza el servicio correspondiente en el Distribuidor Autorizado Mazda

El agente regresa el automóvil al punto de recolección

Service To Go, la comodidad de la Nueva Normalidad / Fuente: Mazda



Así, sin mover más que un solo dedo (o una mano cuando mucho), podrás tener la seguridad de que tu automóvil tuvo el servicio requerido, con todas las medidas sanitarias pertinentes y, obviamente, con la calidad característica de Mazda México.

No cabe duda de que la pasión por el detalle se muestra en esta iniciativa, en la que ahorrarás tiempo para poder disfrutar de lo más importante: los tuyos.

Para más información y agendar a través del programa Mazda Service To Go, visita Mazda.mx

