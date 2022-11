Alarmas en Qatar: Bale advirtió que no llega al 100% al Mundial

Restan pocos días para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y aún hay dudas con respecto al estado físico de algunas de las estrellas de las selecciones clasificadas. Este parece ser el caso de Gareth Bale, que ha confirmado que no llega en condiciones óptimas.

La Selección de Gales jugará su primer Mundial desde Suecia 1958 y el combinado británico llega con las esperanzas de hacer una buena participación. Parte de eso dependerá de su gran estrella, Gareth Bale, que no llega en un estado óptimo de forma.

Bien es sabido que las lesiones, por desgracia, han marcado la carrera de Gareth Bale. Ahora, a solo días del inicio de la Copa del Mundo, el delantero ha confirmado que arrastra poblemas físicos. Esto justo luego de marcar un gol en la final de la MLS con Los Angeles FC.

Palabras de Bale

El galés habló de su estado físico ante la prensa. "Me siento cada vez mejor a medida que pasa el tiempo. He tenido algunos contratiempos, y hace unas semanas tuve un pequeño golpe que me mantuvo fuera durante diez días. Ha sido difícil mentalmente, de cara a este Mundial. Ahora hay muchos jugadores que están cayendo y se lo pierden".

"Por ahora, no estoy al 100%. Todavía estoy recuperándome.Tengo algunos pequeños problemas, como la mayoría de los jugadores. Pero pude entrar en los últimos 20-30 minutos y dar todo lo que pude y llegué a marcar un gol para ayudar al equipo, para eso estoy aquí" añadió.