Cada vez falta menos para el Mundial de Qatar 2022 y los seleccionadores ya preparan sus listas de convocados para la gran cita. Olivier Giroud parecía uno de los descartados de Didier Deschamps para la Selección de Francia, pero el delantero sigue dando motivos para entrar en la lista a sus 35 años.

La participación de Olivier Giroud en Rusia 2018 generó opiniones divididas. Siendo el centro delantero titular de Les Bleus, el jugador no anotó ni un solo gol en la pasada Copa del Mundo. Sin embargo, su rol fue fundamental para potenciar a otros jugadores como Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

Ahora, con el regreso de Karim Benzema a la Selección de Francia, muchos daban por hecho que Giroud quedaba sin espacio en el plantel. Este a penas y ha sido convocado luego de la útlima Eurocopa, ya que Deschamps cuenta con muchas opciones para la posición.

¿Llega a Qatar?

La primera temporada de Giroud con AC Milan fue más que positiva. El artillero sumó 11 goles y 4 asistencias en su primera campaña en Italia y ha iniciado el nuevo campeonato con 2 goles y una asistencia. El francés ha aparecido en partidos clave, como el derby ante Inter de este sábado.

El atacante fue cuestionado por Telefoot sobre sus posibilidades de viajar a Qatar 2022. "Con el historial que tengo con la Selección de Francia, tener la posibilidad de jugar una tercera Copa del Mundo es una suerte. No voy a negar que no piense en ello, o que no sea un objetivo, sería una tontería".