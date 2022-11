La salida de André Onana de la concentración de la Selección de Camerún tomó a todos por sorpresa. El guardameta de Inter fue apartado por diferencias técnicas con el seleccionador, Rigobert Song. Ahora el portero se ha pronunciado tras su salida del Mundial de Qatar 2022.

Fue hace solo unas horas que se dio a conocer que André Onana había salido de la concentración de Camerún en Qatar 2022 por diferencias con el entrenador. Rigobert Song le habría pedido al guardameta que saliera jugando a ras de césped, algo a lo que el portero se opuso.

El propio entrenador confirmó en conferencia de prensa la salida del portero de la concentración. Ahora, por medio de su cuenta oficial de Instagram, André Onana ha publicado un mensaje. El futbolista de Inter lamentó que su participación en la Copa del Mundo finalice antes de tiempo.

Comunicado de Onana

"Quiero expresar mi afecto por mi país y la Selección Nacional. Ayer no me permitieron estar en el campo de juego para ayudar a Camerún, como siempre hago, a lograr los objetivos del equipo. Siempre me he comportado de buena manera para ayudar al equipo a tener éxito. Puse todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que un jugador suele experimentar, pero no hubo deseo de la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre respeto y apoyo las decisiones de la gente a cargo de perseguir el éxito de nuestra Selección y país" dijo Onana en una historia de Instagram.

El portero envió un mensaje a sus compañeros tras lo ocurrido. "Le extiendo toda mi fuerza a mis compañeros porque demostramos que somos capaces de ir muy lejos en esta competición. Los valores que pregono como persona y como jugador son los que me identifican, y los que mi familia me dio desde niño. Representar a Camerún siempre fue un privilegio. El país primero y para siempre".