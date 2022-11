La primera ronda de Qatar 2022 se está completando en estos días y el Grupo A ya quedó definido, con los dos boletos a los octavos de final y los eliminados. Entre las decepciones de esta última jornada estuvo la Selección Ecuatoriana, que se quedó en las puertas de la clasificación.

El elenco comandado por Gustavo Alfaro había tenido un enorme comienzo, con victoria histórica ante el país anfitrión en el debut y un empate ante Países Bajos, el equipo más fuerte de la zona. Pero todo se desmoronó este martes ante Senegal en el Estadio Internacional Khalifa.

A la Tri le alcanzaba con un empate para meterse en la siguiente rueda y lo consiguió de forma transitoria a los 22 del complemento tras haber arrancado abajo en el marcador. Sin embargo, los africanos volvieron a ponerse al frente y se quedaron con el triunfo y la clasificación.

Tras la eliminación, Enner Valencia dialogó con los periodistas presentes en la zona mixta y se mostró derrumbado ante el resultado adverso. El delantero de Fenerbahce anotó tres tantos en las primeras dos participaciones, pero este martes no pudo vestirse de goleador para evitar la caída.

"Lastimosamente no hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro Ecuador. Hemos pasado un momento muy difícil, no esperábamos ésto. Estábamos muy contentos, muy ilusionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todo el Ecuador", comentó Valencia.

El llanto de Enner Valencia: