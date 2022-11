La situación no es para nada positiva en el vestuario de la Selección de Bélgica en el Mundial de Qatar 2022. Han salido muchos rumores en las últimas horas de supuestos conflictos internos en los Diablos Rojos. Ahora, han salido Eden Hazard y Thibaut Courtois a calmar las aguas en conferencia de prensa.

¿Cuándo juega Bélgica? Consulta nuestro calendario de partidos para el Mundial de Qatar 2022

Fue hace solo unas horas que RTL reveló un supuesto conflicto durante un entreamiento de la Selección de Bélgica. Los jugadores se habrían reunido tras la derrota contra Marruecos para resolver sus diferencias. Sin embargo, la discusión de Jan Vertonghen con Eden Hazard y Thibaut Courtois estuvo cerca de salirse de control. Habría sido Romelu Lukaku el que se interpuso para evitar algo mayor.

Ahora, Eden Hazard y Thibaut Courtois han salido a dar la cara en nombre del equipo en conferencia de prensa. Los futbolistas atendieron a los medios de comunicación a un par de días del encuentro definitorio ante Croacia. Estos desmintieron un conflicto de gravedad.

En primer lugar habló Eden Hazard, quien aseguró que no hubo peleas subidas de tono con Vertonghen. "No ha habido peleas. Tuvimos una reunión todos los jugadores con el cuerpo técnico y nos dijimos a la cara lo que pensamos. Todos estamos unidos. Se escuchan cosas que no son ciertas. Es un momento complicado por la derrota, pero todos estamos dispuestos a trabajar juntos. Le dije a Vertonghen 'ya no eres muy rápido' y me respondió que tenía razón".

Palabras de Courtois

Luego salió Thibaut Courtois a declarar en la misma línea que su compañero. "Yo fui el primero en entrar en el vestuario. Estaba muy enojado. Pasé allí 20 minutos y no pasó nada. El entrenador habló un momento y eso fue todo. El problema es que se dicen demasiadas mentiras".

