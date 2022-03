La FIFA informó que los fanáticos pueden volver a solicitar boletos para la Copa del Mundo de Qatar 2022 a través del período de ventas First Come First Served (Primero en llegar, primero en ser atendido). Esta segunda etapa, que comenzó el 23 de marzo a las 13:00 hora de Doha, finaliza el 29 de marzo a las 12 del mediodía del país anfitrión.

+Copa del Mundo 2022 | Está abierto el voluntariado para trabajar en el Mundial de Qatar: los requisitos

Durante este período de venta, los boletos se asignarán por orden de llegada y las compras se procesarán como una transacción en tiempo real, sujeta a disponibilidad. Todos los tickets comprados con éxito serán confirmados inmediatamente a los solicitantes.

+Qatar 2022: Precios y cómo reservar alojamientos para el Mundial

Además, dejaron en claro que ya no se aceptan pagos por boletos asignados durante el primer período de ventas del Sorteo de Selección Aleatoria que finalizó el 8 de febrero de 2022.

+FIFA confirmó cómo será el sorteo del Mundial de Qatar 2022

Paso a paso: ¿Cómo comprar entradas para el Mundial Qatar 2022?

En primer lugar, hay que ingresar a la web oficial de la FIFA haciendo CLICK ACÁ .

haciendo . Luego debés seleccionar la ventana que dice "Internacional: solicite sus entradas aquí"

En tercer lugar, tenés que iniciar sesión con tu cuenta en la página de FIFA o, en caso de que no estés registrado, crear una cuenta nueva.

Después de loguearte, la web te solicitará que envíes o edites el pedido para la solicitud de entradas.

Finalmente, aparecen los tres paquetes ofrecidos que son: para el partido inaugural, un abono para cuatro encuentros en estadios distintos y un abono de selección.

Después de seleccionar a tu país, se te consultará por aceptar o no entradas en otra categoría. Acá tenés que tener presente que el "precio total puede aumentar/disminuir si se le asigna una categoría de entradas superior/inferior".

Por último, deberás leer los Términos y Condiciones, y una vez aceptados se confirmará tu solicitud vía mail. Finalizados los siete pasos, solo quedará esperar a salir sorteado.

Los horarios de la venta de entradas

La FIFA pondrá a la venta las entradas hasta el 29 de marzo. A continuación, los horarios en los que finaliza dicha etapa país por país: