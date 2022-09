Por primera vez en su rica historia, la Copa del Mundo de la FIFA llega a Medio Oriente. En pocas semanas, Qatar será el epicentro deportivo mundial y el foco de las miradas del mundo entero. Pero, ¿qué conocemos de este pequeño país ubicado en el golfo Pérsico? Su crecimiento a pasos agigantados sustentado a partir de los yacimientos de gas y petróleo, la convirtieron en una Nación económicamente poderosa, con la posibilidad de organizar un torneo de esta magnitud.

El espectáculo está garantizado: las mejores selecciones del mundo, las estrellas más destacadas, estadios impresionantes. Sin embargo, la cultura Qatarí se basa en los valores islámicos, por lo que los turistas deben respetar las tradiciones, costumbres y leyes en todo momento. Algunas de ellas, muy estrictas o difíciles de entender para el mundo occidental.

En este repaso, te proponemos que descubras junto a nosotros las principales Costumbres y Normas de Qatar que deberán respetar quienes viajen a la cita mundialista.

Reglas claras

Qatar es uno de los estados más avanzados de la comunidad musulmana por su constante contacto con ciudadanos e inversores de países de occidente. Sin embargo, y aunque se rige mediante el derecho romano -al igual que la mayoría de Europa-, la Sharia, es decir la Ley Islámica, tiene lugar en algunos ámbitos de la sociedad.

Ante esta situación, los habitantes tienen prohibidas algunas cuestiones, o al menos no lo hacen porque así se lo impone la religión musulmana, que es la predominante en el territorio. Y por eso, quienes viajen al país deberán estar atentos a estas cuestiones para evitar problemas o incomodidades.

Tradición y modernidad

Qatar es uno de los destinos en Medio Oriente con más turismo por lo que entrar al país es un poco más sencillo que el acceso a otros países mucho más conservadores. Además se distingue por su impresionante cultura que, aunque sigue siendo muy apegada a la tradición, también se ha llenado con impresionantes avances tecnológicos y arquitectónicos que lo posicionan como uno de los países con mayores ingresos a nivel mundial.

En moneda nacional

En Qatar la única moneda aceptada es la nacional: el rial qatarí. Todos los visitantes pueden cambiar antes de realizar el viaje, pero si es necesario que cambies dinero en el país, el mejor lugar para hacerlo es el centro de Doha. Esto es importante porque los aeropuertos son los lugares menos convenientes para cambiar divisas y es necesario evitarlos a toda costa.

Ojo con las fotos

Para los turistas, éste es un punto importante para tener en cuenta. No está permitido fotografiar a los locales sin permiso. También es preferible evitar tomar fotografías de sitios militares, religiosos y de construcción, edificios gubernamentales, centros comerciales y plantas industriales. En caso de duda, siempre es mejor pedir permiso para no tener que enfrentar graves consecuencias en Qatar.

App obligatoria

La aplicación Ehteraz fue anunciada como uno de los requisitos obligatorios para todos los turistas que quieran viajar a Qatar antes, durante o después del Mundial. En esta aplicación se registran todos los datos relevantes sobre el viajero, desde el hotel donde se hospedará y hasta el certificado de vacunación.

Además del registro en la app, el Ministerio de Salud Pública de Qatar mantiene un estricto protocolo que los turistas deben respetar, por lo que es recomendable consultar el sitio web oficial.

Papeles necesarios

Todos los visitantes deben llevar los papeles del hotel en el que se hospedarán, el motivo del viaje, la prueba de COVID-19 negativa PCR con menos de 72 horas de anticipación y tu certificado de vacunación. Además es muy importante llevar impresa la reserva del alojamiento y el permiso que te concedió el gobierno de Qatar para poder entrar al país.

Redes cortas

Otro de los puntos clave es la comunicación en el país a través de las redes sociales. En cuanto al uso de Whatsapp, solo se puede mantener comunicación mediante mensajes de texto. No se pueden realizar llamadas desde la aplicación. Algo similar ocurre con la red Facebook: los servicios están restringidos. Existe la Policía de la Moral, y la función de esta es mantener el control en los espacios públicos con una llamada de atención hasta una detención o multa.

No a las apuestas

Las apuestas son uno de los negocios más grandes en eventos deportivos de este calibre, aunque en Qatar están prohibidas y penadas por la ley. La persona que haga apuestas podrá ser sentenciada con hasta 3 meses de prisión. Si la misma se realizara en público o en un sitio abierto, la pena y la multa podrían duplicarse.

Aquel que abra o dirija una casa de apuestas y/o organice juegos de apuestas en público o en privado, será encarcelado por hasta 1 año y multado con hasta 5.000 riyals.

No quieren cerdos

En la cultura Islam está prohibido comer carne de cerdo, pues se cree que son portadores de parásitos. Los turistas podrán ingerir chancho, sin embargo, aunque solo en algunos lugares autorizados y con permisos especiales. También es ilegal viajar con productos de cerdo, por lo que en las revisiones del aeropuerto también hay medidas para detectar estos productos.

Límite de alcohol

La FIFA tiene experiencia en dar el brazo a torcer en países en donde se restringe el alcohol, pero aquí las cosas son muy diferentes. Qatar tiene una política estricta respecto a tomar en público. Hay espacios designados como hoteles, restaurantes y clubes, donde se permite beber alcohol. Para los partidos, habrá Fan Zones designadas donde los espectadores podrán beber, pero nunca en los estadios.

También está prohibido ingresar alcohol al país, y todo el equipaje se escanea minuciosamente al llegar al aeropuerto. Emborracharse y crear caos en espacios públicos tampoco es permitido.

Tolerancia cero

Manteniéndose en la base de normas estrictas, Qatar tiene una política de tolerancia cero para el uso y posesión de drogas, incluso residuos de éstas. Hay ciertos medicamentos que también son controlados, por lo que para todo turista que necesita algún medicamento específico, siempre es una buena idea llevar contigo una receta médica oficial.

El uso personal, en caso de no estar justificado por un médico, puede ser castigado con una pena de entre 2 y 5 años de cárcel y una multa de entre 50.000 y 100.000 riyals.

Cigarrillos apagados

Al igual que otros tantos aspectos, fumar está completamente prohibido en Qatar. Esta acción no la puedes hacer en ningún espacio público, como restaurantes, centros comerciales, estadios y más. Quienes infrinjan esta regla recibirán una fuerte multa, que puede ser económica o también un motivo más para terminar en prisión.

Gestos y tonos

Hay ciertos gestos, actitudes y hasta movimientos con las manos que también son castigados, inclusive sacar los dedos relacionados a insultos. Todo eso está penalizado por la ley. Tampoco está permitido hablar groserías de forma fuerte ya que no están aceptadas por la sociedad árabe. Hacerlo, puede llevarte a multas de 3 mil riyales qataríes (800 dólares) o ser deportado, e incluso pasar hasta seis meses en la cárcel.

Código de vestimenta

Qatar tiene una cultura islámica muy presente, por lo que debes seguir un código de vestimenta modesto que vaya acorde. Las mujeres no deben mostrar demasiada piel y cubrir los hombros, la parte superior de los brazos y las rodillas. Los hombres pueden usar pantalones largos o jeans y camisas. Hay ciertas áreas donde es posible relajarse un poco más, como en los hoteles. En caso de visitar alguna playa, es clave estar atento a las indicaciones, ya que cada lugar tiene reglas diferentes.

Buenos modales

Es recomendable saludar siempre a los locales con un buenos días o buenas tardes antes de entablar una conversación o incluso algo tan sencillo como pedir direcciones. Si un qatarí te invita a algún lado, no rechaces la invitación, ya que lo tomarán como un acto de muy mala educación. Nunca uses la mano izquierda para comer o saludar, ya que los oriundos de Qatar reservan la mano izquierda para la higiene personal, no te sientes de espaldas a tus anfitriones y no muestres las plantas de los pies.

Demostraciones públicas

Cualquier demostración de intimidad en público entre un hombre y una mujer en Qatar puede estar mal vista e incluso llegar a ser ilegal. Aquellas personas que viajen con su pareja pero sin estar casado/a, en teoría no podrían compartir una habitación de hotel. Algunos lugares piden prueba de matrimonio para huéspedes de todas las nacionalidades, mientras que otros pueden ser un poco más relajados y solo piden prueba de matrimonio para qatarís.

Las muestras de afecto y cariño no están permitidas, por lo que para evitar experiencias desagradables o sanciones, es recomendable evitar las demostraciones públicas. Si eres hombre, no debes hablar ni tocar a una mujer local con la que no tienes relación, ni siquiera para pedir direcciones.

Sexo extramatrimonial

Las relaciones sexuales entre personas que no estén casadas legalmente son penadas con hasta 7 años de prisión por la legislación qatarí. En algunos casos la pena puede llegar a 15 años, como por ejemplo cuando un tutor tiene relaciones con la persona que tiene a su cargo.

Otro artículo del código penal estipula que "quien tenga relaciones con una mujer mayor de 16 años sin forzarla, sabiendo que no podrá casarse, jamás o de manera temporal, con ella será sentenciado con hasta 15 años de cárcel". Las mismas penas le caberán a una mujer.

Homofobia institucionalizada

En Qatar no está permitido ser gay. Aunque resulte inimaginable, se condenan los actos homosexuales con prisión y es uno de los países más peligrosos para personas integrantes de la comunidad LGBTQ+. Por lo tanto, los homosexuales carecen de cualquier tipo de derechos conquistados en otros rincones del planeta. Desde el 2004 el código penal estipula penas de entre 1 a 5 años de prisión por actos de sodomía entre hombres. También puede haber latigazos por dichos actos.

Más allá de esto, el director del comité organizador de la Copa del Mundo, Nasser Al-Khater, afirmó que su país recibirá a los aficionados de la comunidad y que permitirá su asistencia a los partidos, aunque exigió que no haya "demostraciones públicas de afecto".

Aborto penalizado

El aborto está penalizado en Qatar. Quien haga abortar a una mujer embarazada, ya sea administrándole medicación o por cualquier otro modo, podrá recibir una pena de hasta 7 años de prisión. Si se hace sin el consentimiento de la mujer o si quien lo realiza es un doctor, cirujano, farmacéutico, partera o cualquier persona que trabaje en medicina o farmacia la pena puede elevarse hasta los 10 años.

El aborto solo es legal en los casos en los que la vida de la madre esté en peligro, aunque el procedimiento es muy riguroso y se deben cumplir varios requisitos.

Tutela masculina

A las mujeres se les niega el derecho a tomar decisiones. Las qataríes deben obtener permisos de sus tutores masculinos para diversos actos de la vida cotidiana tales como casarse, estudiar en el extranjero con becas del Gobierno, acceder a empleos gubernamentales, viajar al extranjero hasta cierta edad; recibir atención relacionada con la salud reproductiva.

El trato discriminatorio también les impide ser tutoras principales de sus hijos e hijas, y aunque sean divorciadas, obtener la custodia legal, todo ello en violación de la propia Constitución y de las normas sobre derechos humanos reconocidas internacionalmente.