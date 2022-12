El estadio Icónico de Lusail fue testigo del contundente 6-1 que Portugal le propinó a Suiza, en el marco de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Tras lo ocurrido se puede tomar como un resultado ‘saca técnicos’, sin embargo, esto dicen desde la Federación sobre Murat Yakin.

Calendario de partidos del Mundial de Qatar 2022

Lo cierto es que Dominique Blanc y Pier Tami, presidente y gerente deportivo de la Asociación de Fútbol de Suiza comparecieron ante los medios de comunicación de su país luego de la estrepitosa goleada sufrida en la jornada del martes 6 de diciembre, en Doha.

Y es que precisamente, Tami manifestó que el entrenador no debe estar preocupado por su cargo al frente del seleccionado suizo: “no, pasa nada. Analizaremos en detalle lo que pasó en las próximas semanas. Pero lleva un año y tres meses con nosotros y durante ese tiempo ha clasificado directamente al Mundial a Suiza".

Añadió además que por lo ocurrido: "No podemos echar por tierra todo lo hecho bien hasta ahora. Los seis puntos logrados en la fase de grupos es uno de los mejores resultados de la historia. Sin embargo, no rendimos a nuestro nivel en los octavos de final".

Cabe recordar que Yakin en conferencia de prensa analizó lo ocurrido con el doloroso resultado: "no solo soy el responsable de las victorias, sino también cuando las cosas no salen bien. Teníamos un plan que no funcionó. Con Silvan Widmer de baja nuestro objetivo era apretar arriba con Vargas y Fernandes".

Finalmente, el presidente de la ASF declaró a la par del director deportivo que el camino para su DT debe continuar ya que: "estamos decepcionados, pero no debemos olvidar que Portugal es un oponente duro. Lo que no mata te hace más fuerte. Ahora nos queremos centrar en la clasificación para la Eurocopa".

