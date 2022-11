El fin de la Guerra de los Balcanes (en 2001) marcó la vida de Dušan Vlahović que, cuando tenía apenas un año (nació el 28 de enero de 2000) debía permanecer en el más fúnebre silencio porque sus padres huían esquivando bombas y municiones gruesas en Belgrado, la capital de la ex Yugoeslavia que se desangraba en un conflicto que obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a las tensiones étnicas y religiosas de una región con predominio musulmán en Bosnia y predominio cristiano en Serbia.

En ese contexto huidizo pasó sus primeros años Vlahović que, además de todo lo cruel que padeció su familia, perdió a un hermano mientras rebotaban con sus padres Sladjana y Miloš escapando del conflicto bélico.

Tras la Guerra y con las turbulencias y secuelas que deja por largo tiempo, los Vlahović volvieron a Belgrado, tras pasar por Metohija y Montenegro. Así, poco a pooco, la vida de Dušan empezó a normalizarse.

Los periplos, acaso, terminaron de ordenar la estructura de la familia que intentó recomponerse del duro golpe de perder un miembro. Tiempo después llegó la hermana menor, Andjela, con quien el pequeño Dušan formó una alianza inquebrantable.

Siempre se destacó en el fútbol y lo empezó a cultivar desde muy chico a fuerza de goles y de golpes de jugadores mayores que no se apiadaban de un niño voraz, de la escuela Altina Zemun, al que sólo le importaba ganar.

A los 10 años ya se destacaba con jugadores hasta cuatro años más grandes. Como si fuera un reguero de pólvora, sus goles llegaron a los clubes más grandes de su país.

Se probó en el Estrella Roja (campeón de la Champions 1991), pero, luego de unos meses en el OFK Beograd, se inclinó por el Partizán porque era hincha de ese club y no quería traicionar sus raíces.

Sin embargo, no todo fue fútbol en su vida. "La Medicina es mi elección porque si no logro nada con el fútbol, Dios no lo quiera, tengo que terminar la escuela e ir a la universidad", explicó en su momento para dejar en claro que si lo suyo no funcionaba en el deporte más masivo del mundo, tendría otras opciones de vida que también le interesaban.

Tan bueno y efectivo era de chico que, un año después de iniciar su proceso en el Partizán, se convirtió en el jugador más joven en firmar un contrato profesional con el conjunto serbio.

En 2016, con sólo 16 años y 22 días, debutó en la Primera del Partizán en un cotejo de la Super Liga Srbije. En poco tiempo, un puñado de meses, dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad que, día a día, agigantaba su estirpe de jugador signado para hacer cosas grandes.

Su crecimiento no se detuvo y, en 2018, la Fiorentina desembolsó 1,9 millones de euros por el pase del delantero serbio. La idea del equipo de Firenze, a priori, era apostar por un talento al que quería foguear mientras armaba la estructura del equipo con nombres y hombres, pero el joven Vlahović se terminó convirtiendo en el jugador más valioso del plantel.

En poco tiempo, como si su reloj fuera a toda velocidad, el delantero se adaptó y varios equipos de Europa empezaron a buscarlo. Tanto que, a inicios de 2022, la Juventus pagó 75 millones de euros por su pase. Para la Vecchia Signora fueron más que suficientes los 25 goles en 34 encuentros (en 2021) con la Fiorentina como para entender que a partir de Vlahović podría empezar a reencausar al equipo de Turín.

"Solo tenía un club en mente porque la Juventus es la Juventus. No hay nada más que decir. Me me siento honrado de vestir esta camiseta. Es increíble cada vez que la uso. Definitivamente, me identifico con su ADN. La Juventus coincide con mi personalidad", contó al arribar al equipo italiano. Y sumó: "Cuando vienes aquí (por la Serie A), nunca te rindes, luchas todo el tiempo, haces sacrificios; definitivamente, esto era lo que estaba buscando. Me gusta la presión. Me gustan las altas expectativas porque me gusta el tipo de adrenalina que provocan”.

Vlahović, el delantero patizambo que admira a Zlatan Ibrahimovic y al que en Fiorentina compararon con Gabriel Batistuta. Vlahović, el obsesivo del gol.

Selección de Serbia:

Para Serbia, Vlahović es una de sus cartas esenciales. Será su primer Mundial de mayores, luego de jugar en las categorías juveniles.

Si bien está en duda (junto con Aleksandar Mitrovic), para el técnico Dragan Stojkovic, ambos delanteros no tienen reemplazo. Serbia compartirá el Grupo G con Brasil, Suiza y Camerún.

Serbia debutará ante Brasil el jueves 24 de noviembre en el Estadio Lusail, y tras pasar con el rival más difícil del grupo jugará frente a Camerún, para cerrar la fase en el duelo de europeos que puede ser un cotejo decisivo.

El historial de Serbia en los mundiales de fútbol:

(Yugoslavia) - Uruguay 1930: cuarto puesto

(Yugoslavia) - Italia 1934: no participó

(Yugoslavia) - Francia 1938: no participó

(Yugoslavia) - Brasil 1950: 5° puesto - Primera ronda

(Yugoslavia) - Suiza 1954: 8° puesto - Cuartos de final

(Yugoslavia) - Suecia 1958: 8° puesto - Cuartos de final

(Yugoslavia) - Chile 1962: cuarto puesto

(Yugoslavia) - Inglaterra 1966: no participó

(Yugoslavia) - México 1970: no participó

(Yugoslavia) - Alemania 1974: 7° puesto - Segunda ronda

(Yugoslavia) - Argentina 1978: no participó

(Yugoslavia) - España 1982: 16° puesto - Primera ronda

(Yugoslavia) - México 1986: no participó

(Yugoslavia) - Italia 1990: 5° puesto - Cuartos de final

(RF de Yugoslavia) - Estados Unidos 1994: no participó

(RF de Yugoslavia) - Francia 1998: 10° puesto - Octavos de final

(RF de Yugoslavia) - Corea-Japón 2002: no participó

(Serbia y Montenegro) - Alemania 2006: 32° puesto - Primera ronda

Sudáfrica 2010: 23° puesto - Primera ronda

Brasil 2014: no participó

Rusia 2018: 23° puesto - Primera ronda

Todos los partidos del Grupo G (*):

Fecha 1:

Suiza vs. Camerún , jueves 24 de noviembre, a las 13, Estadio Al Janoub.

, jueves 24 de noviembre, a las 13, Estadio Al Janoub. Brasil vs. Serbia, jueves 24 de noviembre, a las 22, Estadio Lusail.

Fecha 2:

Serbia vs. Camerún , lunes 28 de noviembre, a las 13, Estadio Al Janoub.

, lunes 28 de noviembre, a las 13, Estadio Al Janoub. Brasil vs. Suiza, lunes 28 de noviembre, a las 19, Estadio 974.

Fecha 3:

Brasil vs. Camerún , viernes 2 de diciembre, a las 22, Estadio Lusail.

, viernes 2 de diciembre, a las 22, Estadio Lusail. Serbia vs. Suiza, viernes 2 de diciembre, a las 22, Estadio 974.

(*) Todos los partidos se muestran en hora local. En España es -1, en Argentina y Chile -6, en Colombia -7 y en México -8.