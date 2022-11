Qatar 2022 marcará el fin de sus días como futbolista profesional. Ya alejado de oficialmente a nivel clubes, ahora tendrá su despedida completa de las canchas en el torneo más importante del mundo: el Mundial de Qatar. Bryan Ruiz, el último gran jugador de campo de la llamada generación dorada de Costa Rica, estiró su despedida para dar su última función por los porotos, nada menos que con la Selección tica.

El legado que dejó Ruiz para el pueblo costarricense es tan grande que los fanáticos del fútbol de ese país ya empezaron a extrañarlo. El volante de 37 años nació en Alajuelita, San José de Costa Rica, el 18 de agosto de 1985 y se crió al calor de su madre porque su padre los abandonó.

Por eso, con unos pocos años, debió hacerse cargo de cuidar a sus hermanos Yendrick, Rolbil y Anthony, mientras su madre se las rebuscaba para trabajar. Además, sufrió el fallecimiento de una hermana días después de que su madre diera a luz.

Este hecho trágico junto con la ausencia de su padre, forjaron en Bryan un carácter tan particular que su abuelo Rubén decidió fundar un equipo de fútbol para que su nieto jugara entre los suyos en el club Los nietos delabuelo. “Siempre lo he considerado como un papá, él fue esencial en mi vida y me marcó el camino”, contó en una entrevista. Claro, Don Rubén, a bordo de su taxi, colaboraba con la economía familiar.

Del club familiar, donde jugó de los 5 a los 13 años, pasó una prueba en la Liga Deportiva Alajuelense y todo empezó a cristalizarse. Goles y talento para manejar la pelota lo condujeron a cosas grandes.

Tras algunas temporadas, en 2006, fue fichado por el Gent, de Bélgica, y tres años después saltó a la Eredivisie, de Holanda, para integrarse al Twente, donde se convirtió en más que un símbolo.

Luego fue el turno del Fulhan de la Premier League, el PSV neerlandés, el Sporting de Lisboa y el Santos de Brasil para, finalmente, retornar en 2020 al Alajuelense costarricense tras 14 temporadas en el exterior.

La Selección Tricolor, su gran amor:

En cuanto a su Selección, es el segundo jugador con más presencias con 144 partidos, por detrás de los 153 de Celso Borges, su coequiper de la mitad del campo, y el gran capitán de la generación dorada. De aquel debut en la Selección mayor, en 2005, con sólo 19 años pasó un sinfín de historias, de las buenas y no tanto.

Por caso, el entonces entrenador Alexandre Guimaraes lo tuvo como una reciente aparición y no lo convocó para el Mundial de Alemania 2006. A ese dolor se le sumó que para Sudáfrica 2010 se quedó a las puertas del Mundial en el repechaje ante Uruguay.

La espera, la deseada espera, rindió sus frutos para Brasil 2014, el Mundial en el que Costa Rica logró su mejor actuación de todos los tiempos. Tras sortear el llamado grupo de la muerte (con Uruguay, Italia e Inglaterra), pasó octavos al dejar en el camino a Grecia y se quedó en cuartos de final contra Países Bajos.

En Rusia 2018 no pudo pasar la fase de grupos y se quedó en ascuas en su intención de repetir lo hecho en 2014.

Ahora, en Qatar tendrán su tercer Mundial consecutivo (el sexto en total tras su debut en Italia 1990) y tanto Ruiz como Keylor Navas y Celso Borges darán las hurras a una generación que logró elevar el estándar de juego de Costa Rica.

Integrante del Grupo E junto con España, Alemania y Japón; dos campeones del Mundo y un equipo asiático que no son tarea fácil y menos en las competiciones globales.

Y luego del Mundial de Qatar 2022, Ruiz jugará su último partido. Será el próximo 17 de diciembre, siempre y cuando Costa Rica no llegue a las fases finales del Mundial 2022 (la final está pautada para el 18 de diciembre). El último baile será en un encuentro amistoso entre Alajuelense, su club actual y en el que se formó, y el Twente neerlandés, en el que logró su mejor rendimiento de su carrera. “Es la despedida de mis sueños, retirarme de esta forma es algo que siempre quise para mi carrera”,expresó Ruiz en la página del Alajuelense y en sus redes sociales.

¿Con qué formación suele jugar Costa Rica?

Tal parece que el timonel le encanta leer a cada uno de sus rivales, y por eso no hay una formación establecida en cada uno de sus juegos. Lo cierto es que dependiendo a quién vaya a enfrentar le gusta resguardar o atacar. Casi siempre tiene un mediocampo poblado.

Lo que más ha utilizado en sus partidos son el 4-3-3, cuando enfrenta a rivales a los cuales considera que puede atacar con facilidad, y al momento de jugar con seleccionados peligrosos, o que lo puedan vulnerar, prefiere tomar medidas en defensa con un 4-4-2.

Los baluartes Ticos:

La experiencia es lo que más llama la atención de los Ticos, que tienen como figuras el talento de Bryan Ruiz, el gran referente en campo para los costarricenses, que ven en él a un hombre con bagaje, que pese a que no siempre es titular, podría ser un polo a tierra en la competencia.

Keylor Navas, sin lugar a dudas, ha sido el hombre de esa nacionalidad que más lejos ha llegado en el fútbol. Ahora se debe a PSG y para el estratega era uno de los fijos a tener asiento en Qatar 2022. Joe Campbell, Celso Borges y el joven Jewison Bennette; son las demás estrellas.

Todos los partidos del Grupo E (*):

Fecha 1:

Alemania vs. Japón , miércoles 23 de noviembre, a las 10, estadio Khalifa.

, miércoles 23 de noviembre, a las 10, estadio Khalifa. España vs. Costa Rica, miércoles 23 de noviembre, a las 13, estadio Al Thumama.

Fecha 2:

Japón vs. Costa Rica , domingo 27 de noviembre, a las 7, estadio Ahmad Bin Ali.

, domingo 27 de noviembre, a las 7, estadio Ahmad Bin Ali. España vs. Alemania, domingo 27 de noviembre, a las 16, estadio Al Bayt.

Fecha 3:

Japón vs. España , jueves 1 de diciembre, a las 16, estadio Khalifa.

, jueves 1 de diciembre, a las 16, estadio Khalifa. Costa Rica vs. Alemania, jueves 1 de diciembre, a las 16, estadio Al Bayt.

(*) Todos los partidos se muestran en hora local. En España es -1, en Argentina y Chile -6, en Colombia -7 y en México -8.