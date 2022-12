Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los centros de atención en el partido de la Selección de Portugal ante Suiza en el marco de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Esto se debe a que el futbolista fue relegado de la formación titular y forma parte del banco de los suplentes.

El delantero, que es el capitán y máximo goleador en la historia del combinado de su país, había jugado desde el comienzo en las primeras tres presentaciones en la actual edición de la Copa del Mundo: las victorias ante Ghana (3-2) y Uruguay (2-0) y la derrota con Corea del Sur (1-2).

Además, el ganador de cinco Balones de Oro había iniciado su participación en el certamen con un gol frente al cuadro africano. De esa manera, se convirtió en el primer jugador de fútbol masculino en anotar, al menos, un tanto en cinco ediciones distintias de la competencia.

Sin embargo, abandona la alineación y es uno de los relevos en el encuentro frente al seleccionado suizo. En este escenario, existe un gesto que habría provocado que CR7 no juegue desde el inicio en el compromiso. A continuación, conoce de qué se trata.

El gesto de Cristiano Ronaldo que lo dejó en el banco de suplentes en Portugal vs. Suiza

El ex Sporting de Lisboa, Real Madrid, Juventus y Manchester United generó una polémica al ser reemplazado durante el complemento de la caída frente a Corea del Sur en la tercera y última fecha de la fase de grupos de la presente competencia internacional.

Cuando transcurrían los 65 minutos del partido, el atacante le dejó su lugar en la cancha a su compañero André Silva, pero cuando abandonaba la cancha fue apurado por Cho Gue-sung, delantero del cuadro asiático, y reaccionó frente a la mirada de todos.

Luego de la actitud de su rival, Ronaldo lo observó y le gritó que se callara mientras se retiraba del campo de juego. El hecho ocasionó una controversia e, incluso, se trasladó al vestuario de los Lusos.

En este panorama, el entrenador portugués, Fernando Santos, se pronunció sobre el tema. "La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo. Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto. Esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el próximo partido", dijo el DT en conferencia de prensa.

El goleador, por su parte, también habló para brindar su versión sobre lo acontecido. “Lo que pasó fue que, antes de mi sustitución, el jugador coreano me dijo que me fuera rápido. Le dije que se callara. No tiene esa autoridad. No tiene por qué haber controversia. Es el calor del juego. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha”, explicó.

Una vez confirmada la suplencia de Cristiano ante Suiza, a pesar de que se trata de un cotejo determinante para continuar en carrera en la cita mundialista, los medios portugueses asociaron la decisión del estratega con su enojo por la actitud que tuvo su dirigido.