Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los protagonistas de la clasificación de la Selección de Portugal a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Esto no se debe a su influencia en el resultado, sino a que fue la principal sorpresa del partido al ser uno de los suplentes.

Luego de haber sido titular en las primeras tres presentaciones, el capitán del combinado luso comenzó entre los relevos en la goleada frente a Suiza, donde su reemplazo, Gonçalo Ramos, convirtió tres tantos. Con la historia definida, ingresó para jugar los últimos 17 minutos.

El motivo por el que no inició el compromiso fue por una decisión del entrenador, Fernando Santos, quien se habría molestado por la reacción del delantero al ser reemplazado en la derrota ante Corea del Sur por la tercera y última fecha de la fase de grupos.

Una vez culminado el duelo de octavos de final, el atacante incrementó la polémica: se retiró rápido del campo de juego, mientras sus compañeros saludaban al público, y el gesto no habría sido recibido de buena manera en el vestuario con vistas al choque con Marruecos.

En este escenario, la hermana de CR7, Kátia Aveiro, se pronunció en las redes sociales para expresar la situación que vive su familia. Además, le hizo un pedido al ganador de cinco Balones de Oro después de que recibiera algunas críticas por su comportamiento.

El contundente pedido de la hermana de Cristiano Ronaldo para el futbolista

Luego de que Ronaldo fuera suplente en los octavos de final de la Copa del Mundo, la hermana del futbolista reveló que le pidió a Cristiano que abandone el seleccionado portugués y regrese a su casa para estar con sus seres queridos.

"Le pedí tanto que se fuera... Sin mirar atrás. No más peleas. No más sufrimiento. Inclinó la cabeza. Pensó en lo mucho que ha hecho y en lo mucho que ha conquistado. Y era tanto. Y se puso de pie, y vio lo enorme que es. Qué gigante es. Gracias", escribió en Instagram.

Después de haberse expresado en sus stories, la cantante portuguesa compartió un mensaje más extenso para brindar su apoyo al seleccionado portugués, pero también para reafirmar el deseo de que el ex Sporting de Lisboa, Real Madrid, Juventus y Manchester United deje atrás el trago amargo vivido en la cita mundialista para reencontrarse con su familia.

El mensaje completo de la hermana de Cristiano Ronaldo

Conoce el texto que compartió Kátia Aveiro a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Gracias a Dios.

Han brillado nuevos talentos. Maravilloso.

¿Vamos a ganar esto? Creo que sí.

En el campo gritaban por Ronaldo. No fue porque Portugal estuviera ganando...

Y no soy yo quien lo dice.

El mundo miraba...

¿Por qué?

Me alegro de que haya ganado Portugal ...( he visto ganar a Portugal tantas veces )

Y ni siquiera esto invalida la pequeñez de la mayoría de los portugueses. Y esto es lo que no está bien, porque siguen maldiciendo, siguen insistiendo en la ofensa y la ingratitud.

Demasiado triste con lo que leo y oigo, no aquí en Qatar, sino en mi país, en su país.

Pero triste de verdad.

Y YO QUERÍA TANTO

Deseaba tanto que volviera a casa, que dejara la selección y se sentara a nuestro lado para abrazarle y decirle que todo está bien, para recordarle lo que conquistó y de qué casa salió, deseaba tanto que no fuera más allí, ya hemos sufrido bastante (nunca sabrán cuánto) eres grande y los pequeños no se dan cuenta de lo enorme que eres....

Ven a tu casa.

Ahí es donde te entienden y te abrazan.

Como siempre ha sido.

Donde tienes toda la gratitud.

Y no ingratitud.

Gracias Ronaldo

Gracias

Gracias

Gracias

Gracias

Gracias

Realmente quería...

Pero decidas lo que decidas, estamos contigo.

Hasta la muerte.

Gracias".

