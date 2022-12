Por la primera de las semifinales de Qatar 2022, la Selección Argentina conquistó una plaza para la gran definición con el triunfo por 3-0 ante Croacia. Julián Álvarez, en dos oportunidades, y Lionel Messi anotaron para sellar la clasificación.

Ahora, el combinado sudamericano espera en la gran final por el ganador entre Francia y Marruecos, que se enfrentan este miércoles. Los croatas, por su parte, ya no pelearán por el título, pero jugarán por el tercer puesto ante el perdedor de la segunda llave.

De esta manera, el combinado europeo, que venía invicto en lo que iba de Qatar 2022, se quedó con las ganas de conseguir el campeonato que le fue esquivo en Rusia 2018, cuando cayeron en la definición ante Francia por un categórico 4-2.

Luego del partido ante Argentina, Luka Modric, líder de Croacia, dialogó con los medios de comunicación y se quejó del arbitraje de Daniele Orsato y de la sanción del penal que terminó en la apertura del marcador. Sin embargo, aprovechó para felicitar al plantel sudamericano por la clasificación.

"Estábamos bien hasta el penal, que para mi no fue. No suelo hablar de los árbitros, pero hoy es imposible no hacerlo. Es de los peores que conozco y no lo digo sólo por hoy porque me dirigió antes, es un desastre. A pesar de eso, enhorabuena Argentina", disparó Modric.