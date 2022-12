Karim Benzema ha sido la gran ausencia de la Selección de Francia en el Mundial de Qatar 2022. El Balón de Oro estaba en la lista para jugar la Copa del Mundo, pero acabó abandonando la concentración por una lesión muscular de último momento. Esto habría detonado el fin de su relación con Didier Deschamps.

Karim Benzema fue marginado de la Selección de Francia entre 2015 y 2021 por la polémica con Mathieu Valbuena. El delantero fue involucrado en el caso de extorsión y Didier Deschamps decidió no volverlo a convocar. Sin embargo, dado su gran momento en Real Madrid, el seleccionador le dio una nueva oportunidad.

El delantero era la gran incorporación de Les Bleus para esta Copa del Mundo, a solo semanas de haber recibido el Balón de Oro. Sin embargo, este se lesionó a solo horas del inicio del Mundial de Qatar 2022 y abandonó la concentración, poniendo fin a la que parecía su gran oportunidad de consagrarse campeón.

Relación rota

Según informa el diario L'Equipe, Benzema no ha tenido ningún tipo de contacto con Deschamps desde su salida de la concentración previo a la Copa del Mundo. Hubo muchos rumores sobre el regreso del artillero durante los últimos días, pero el DT fue tajante al asegurar que no regresaría.

La fuente indica que el seleccionador no se planteó, en ningún momento, la vuelta de Benzema pese a que no convocó a ningún sustituto. El entorno del jugador no está para nada contento por la forma en la que se gestionó la lesión, ya que este pudo permanecer en la concentración a la espera de su recuperación. El jugador ya entrena con regularidad con Real Madrid.

Todo apunta a que Didier Deschamps renovará su contrato con la Selección de Francia hasta la Eurocopa de 2024, por lo que un nuevo quiebre con Karim Benzema podría significar el final de su carrera con Les Bleus. Habrá que esperar a la próxima convocatoria para saber.

