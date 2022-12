La Selección Argentina y Francia se estarán enfrentando en la FINAL del Mundial de Qatar 2022 este domingo 18 de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail. En la previa del partido se llevará a cabo la ceremonia de clausura. En Bolavip te contamos todos los detalles.

"Tras una ceremonia inaugural en la que se celebró el hecho de construir puentes y conocernos los unos a los otros, más allá de nuestras diferencias, la ceremonia de clausura durará 15 minutos y en ella se hará referencia, a través de la música y la poesía, a la manera en la que el mundo se ha unido durante los 29 días de duración del torneo", expresó recientemente la FIFA a través de un comunicado oficial.

Cabe mencionar que este domingo 18 de diciembre es un día importante para Qatar ya que se estará celebrando su Día Nacional. Es por ese motivo que en todo aspecto se espera vivir una gran fiesta en la previa de la definición entre Argentina y Francia.

+Cierre del Mundial 2022: ¿Quiénes son los artistas invitados?

Está confirmado que los artistas invitados en esta oportunidad serán Ozuna y Gims, que estarán interpretando la canción "Arhbo"; mientras que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal cantarán "Light the Sky".

+Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack

Además, el nigeriano Davido, la qatarí Aisha y la joven estadounidense Trinidad Cardona, estárán cantando nuevamente EN VIVO "Hayya Hayya", la canción oficial de la FIFA.

+Horario de la ceremonia de clausura por país