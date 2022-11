Francia: el objetivo que tiene que cumplir Deschamps para que no llegue Zidane

En medio de un mar de críticas vive ahora una selección francesa cuyas bajas apuntan a pasar factura en Qatar 2022. A solo unos días de iniciar la defensa del título obtenido en Rusia 2018, desde la mismísima federación dejan en claro que si Didier Deschamps no cumple un claro objetivo, el nombre de Zinedine Zidane sonará más fuerte que nunca para reemplazarle. ¿Hasta dónde tiene que llegar el líder de Le Bleus?

Las bajas de Le Bleus han generado una ola de críticas para ese seleccionador cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre del presente 2022. Los cambios en el banquillo vuelven a ser tema de conversación en L’Equipe, donde yan hablado con Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa, de cara a conocer si puede cambios de mando en la selección cuando Qatar 2022 cierre la persiana.

El nombre detrás de todo esto es por supuesto Zinedine Zidane. El para muchos mejor futbolista en la historia del país y varias veces relacionado con un banquillo por el que ha rechazado varias ofertas, es para muchos quien sustituirá a Deschamps en unos meses. Noël Le Graët deja en claro que solo un hecho puede cambiar este giro de timón en Le Bleus.

Semifinales…como mínimo

El máximo dirigente del fútbol galo, sin rodeos ante las preguntas de la continuidad de Deschamps: "Veremos según las circunstancias. Depende del partido. No es lo mismo que nos elimine un campeón del mundo que otro equipo.. Pero si Didier no está entre los cuatro mejores equipos del Mundial, no es seguro que vaya a seguir”.

"Ambos estamos de acuerdo en que nos veremos justo después del Mundial. Si llegamos a las semifinales, es su elección. Si se siente motivado para continuar, ni siquiera habrá una discusión al respecto porque se lo habrá ganado. Si no estamos entre los cuatro últimos, tendremos que hablarlo... En ese caso, tengo yo la sartén por el mango", palabras de Noël Le Graët en L’Equipe para dejar en claro que si Le Bleus no juega 7 partidos en Qatar, ZZ viene en camino.