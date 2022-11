Francia vs. Australia: alineaciones para la jornada 1 del Grupo D del Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo sigue su curso y lo hace con un Francia vs. Australia que supondrá el primer desafío para los vigentes campeones del certamen. Qatar 2022 inicia para una selección de Le Bleus donde todas las preguntas pasan por saber qué formación podría utilizar Didier Deschamps de cara al debut.

Con Kylian Mbappé como bandera, sin Karim Benzema ya en Oriente Medio y desde las 22:00 local de Qatar mañana en el Estadio Al Janoub, Francia buscará evitar la ‘maldición’ de los campeones del mundo en un torneo donde las ajas se siguen acumulando y donde eso sí, los hombres de Deschamps se muestran llenos de optimismo para conseguir el reto. En frente, un viejo conocido de Rusia 2018.

Australia será el primer rival a vencer en un Grupo D donde no olvidemos también se encuentran Dinamarca y Túnez, pero por encima de todo donde resulta clave terminar como primero de zona. Los oceánicos, siempre combativos, prometen dar de que hablar en un certamen donde llegar a octavos de final es el objetivo de Graham Arnold y compañía.

El 11 de Francia

"No hay preocupación con Camavinga. Sintió un pequeño problema ayer y le dejé descansar. Entrenará hoy. Varane está bien y podrá jugar mañana ante Australia", confirmaba en primer lugar Deschamps en una rueda de prensa marcada por las preguntas alrededor de la salud de sus pupilos y en la que el campeón del Mundo en Francia 1998 no dio muchas pistas sobre el once.

A esta hora se especula con que Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, Raphael Varane/Dayot Upamecano, Lucas Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud y Kylian Mbappé serán los once que saltarán mañana al Estadio Al Janoub.

El 11 de Australia

“Tuve el privilegio, si se le puede llamar así, de caer en las tres ocasiones. Para nuestros chicos es la oportunidad de crear unos recuerdos diferentes a los míos como jugador”, decía Graham Arnold antes del repechaje con Perú y finalmente llegará el gran día. Tras un camino lleno de obstáculos para la Copa del Mundo, Australia vuelve a citarse con la historia para buscar un octavos de final a los que no se llega desde 2006.

Mathew Ryan; Aziz Behich, Kye Rowles, Bailey Wright, Nathaniel Atkinson; Jakcson Irvine, Aaron Mooy, Ajdin Hrustic; Craig Goodwin, Mathew Leckie y Michael Duke, los elegidos para una jornada clave en el futuro de Australia por la Copa del Mundo. Francia, Kylian Mbappé y un grupo lleno de grandes rivales, próximos obstáculos de los Socceroos en Oriente Medio.