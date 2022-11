Parece que la victoria de Irán ante Gales en la segunda jornada del Grupo B de la Copa del Mundo no dejó a todo Qatar 2022 tranquilo. Jürgen Klinsmann, ex jugador y entrenador de Alemania, tuvo unas polémicas declaraciones contra el equipo de Carlos Queiroz que han llevado a la Federación persa a pedir su renuncia ante la FIFA. Durísimas palabras contra el teutón.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

El actual miembro del Grupo de Estudios Técnicos del organismo mundial en Qatar 2022 analizó la victoria de los orientales ante el equipo de Gareth Bale y compañía acusando a los hombres de Queiroz, y su cultura, de presionar al árbitro y de llevar el choque al límite. Irán pide formalmente a la FIFA una disculpa pública por parte de Klinsmann y la renuncia a su cargo en el máximo ente regular de este deporte.

“Hicieron trabajar al árbitro: No es casualidad, es parte de su cultura, de su forma de jugar. Hicieron trabajar al árbitro”, palabras del campeón de Mundo en Italia 1990 en la BBC que han desatado la furia de Irán, de su federación y por encima de todo de un Carlos Queiroz que le responde públicamente a Jürgen Klinsmann. Se le acusa de ‘Emitir juicios sobre la cultura iraní”.

Furia total

“Pedimos una aclaración inmediata sobre este asunto, exigiendo las disculpas del Sr. Klinsmann y su dimisión como miembro del Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA…La selección nacional iraní invita al Sr. Klinsmann a visitar la concentración del equipo Melli en Doha, para conocer la milenaria cultura persa y los valores del fútbol y el deporte”, empieza el comunicado de la federación en sus redes sociales y página web.

Irán incluso le acusa de no poder dar lecciones de moral: “No será juzgado por el episodio más vergonzoso de la historia de los Mundiales, la ‘Desgracia de Gijón’ del 82, cuando Alemania Federal y Austria arreglaron un resultado…Como exjugador, no será juzgado por sus famosas ‘piscinas’. Y seguramente, como profesional del fútbol, no será juzgado por otras cuestiones políticas o históricas relacionadas con su país”.

Por su parte, Queiroz pidió a la FIFA tomar cartas en el asunto: “Como estadounidense/alemán, entendemos su falta de apoyo. No hay problema. Y a pesar de sus escandalosos comentarios en la BBC, que intentan socavar nuestros esfuerzos, sacrificios y habilidades, te prometemos que no emitiremos ningún juicio sobre tu cultura, raíces y antecedentes y que siempre serás bienvenido a nuestra familia… Seguiremos con toda atención cuál será la decisión de la FIFA con respecto a su posición como miembro del Grupo de Estudio Técnico”.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22