Irán y Galés disputaron el segundo choque del Grupo B de Qatar 2022 en un duelo marcado por las necesidades de ambos por sumar tres puntos que les permitan seguir soñando con decir presente en los octavos de final de la Copa del Mundo. En la previa del encuentro y tras varios días de polémica, se vivieron momentos más que emotivos en las gradas del Ahmed bin Ali Stadium.

Y es que recordemos que ante Inglaterra los hombres de Carlos Queiroz se habían negado a cantar el himno nacional de su país. En un acto de protesta estrechamente relacionado con lo que ocurre en el gigante pérsico a nivel social y político, ante Gales si hubo entonación de las estrofas de un símbolo social que ahora mismo divide al país.

“Quiero expresar mis condolencias a todas las familias afectadas en Irán. Deben saber que estamos con ellos, los apoyamos y simpatizamos con ellos. Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son buenas. Nuestra gente no es feliz. Tienen que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios”, palabras del capitán Ehsan Hajsafi para justificar los motivos para no cantar el himno ante Inglaterra.

Emotividad pura

Frente a Gales si hubo entonación del himno. Si bien se vio a los pupilos de Queiroz no cantar por todo lo alto, dicho hecho desató emotivas imágenes en las gradas del Ahmed bin Ali Stadium, donde se vio a decenas de iraníes llorar y mostrar respeto ante las victimas que sufren por la situación política del territorio persa.

Las banderas en conmemoración a Mahsa Amini (joven asesinada semanas atrás) y las lágrimas de una afición que encuentra en el fútbol un pequeño oasis de felicidad en estos momentos, se hicieron presentes en la previa de un Irán vs. Gales donde si hubo himno nacional cantado por los futbolistas del gigante de Oriente Medio. Emotividad pura.

