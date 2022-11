Guardia alta: Ecuador está en alerta para el debut vs. Qatar

“Vamos a tener el privilegio de ser parte de ese momento. Para nosotros es una ilusión muy grande", decía Gustavo Alfaro a los micrófonos de Bolavip tras el empate ante Irak que sirvió para cerrar la preparación de Ecuador para la Copa del Mundo. El debut contra Qatar en la apertura del torneo tiene una cara ‘B’ potenciada aún más por los rumores de amaño de las últimas horas.

La información exclusiva de Bolavip deja en claro que el entusiasmado de la Tri por tener el honor de abrir el Mundial se encuentra más que presente en la delegación que ya se reside en Doha, que los dirigidos por Alfaro son conscientes de la oportunidad que supone ser las primeras caras de Qatar 2022 y que dicho hito marcará historia en la selección sudamericana. Dicho esto, las sensaciones a los cambios realizados por FIFA también generan otro análisis.

Ecuador no iba a inaugurar la Copa del Mundo. Senegal vs. Países Bajos estaba destinado a ser el puntapié inicial del torneo hasta que desde Zúrich (Y Doha) decidiesen que los qataríes debían ser quienes marcasen la apertura de una edición singular en todos los sentidos y donde hay muchos temas alrededor del certamen. Tal y como ha podido saber Bolavip, por la Tri viven entre la confianza en los entes reguladores y los fantasmas de otros Mundiales bajo este mismo contexto.

Guardia alta

El precedentes más cercano que se tiene a corto plazo sobre una Copa del Mundo en un destino tan exótico como Qatar nos lleva a Corea y Japón por el 2002. Una edición marcada por los goles de Brasil, por los horarios más que singulares para el occidente del planeta y por esos arbitrajes que tanta polémica generasen para llevar a los anfitriones hasta la semifinales del torneo. Por Italia o España todavía se acuerdan de esto.

Mismo escenario se vio hace cuatro años, donde los rumores de dopaje en medio del escándalo que recorría al Comité Olimpico Ruso se hicieron presentes a lo largo de una participación donde el local no llegó hasta los últimos cuatro equipos del torneo gracias a una tanda de penaltis contra Croacia. El miedo a que por uno u otro motivo ocurran cosas extrañas en la apertura del Mundial (así como en el resto del Grupo A) que abrirá una nación tan especial como Qatar se encuentra en el aire.

Ecuador confía en la FIFA, en las autoridades del torneo y en la justicia que entregan las cámaras de televisión apuntando hacia Oriente Medio, pero la guardia se encuentra más que alta. Gustavo Alfaro y sus hombres esperan que no haya sorpresas, que la cancha no se incline en favor de la nación que finalmente tendrá su Copa del Mundo y que por encima de todo, que el arbitraje no sea noticia. La Tri, entre el honor que supone inaugurar el Mundial y los fantasmas del pasado.