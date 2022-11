¿Juega Cristiano Ronaldo hoy en Portugal vs. Ghana por el Mundial de Qatar 2022?

La Selección de Portugal comienza su camino en el Mundial de Qatar 2022 y se enfrenta HOY, jueves 24 de noviembre, con Ghana en el marco de la continuidad de la primera fecha del Grupo H. En este escenario, arriba a su debut en la actual edición de la máxima competencia internacional con una duda en la formación: la presencia de Cristiano Ronaldo.

El delantero, de 37 años, es el capitán y máximo referente del elenco dirigido por Fernando Santos. De hecho, fue una de las principales figuras en los únicos dos títulos que consiguió el combinado a lo largo de la historia: la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2018-2019.

Sin embargo, el futbolista desembarca a la quinta Copa del Mundo de su carrera en medio de un complejo momento. Esto se debe a la polémica que protagonizó con Manchester United, que anunció de manera oficial y por mutuo acuerdo la rescisión del contrato del atacante.

Además, no pudo estar presente en el último amistoso de los Lusos a causa de un imprevisto. Por lo tanto, se ausentó (ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes) en la victoria 4-0 frente a Nigeria, donde convirtieron Bruno Fernandes (2), Gonçalo Ramos y Joao Mario.

¿Juega Cristiano Ronaldo hoy en Portugal vs. Ghana por el Mundial de Qatar 2022?

El ex Sporting de Lisboa, Real Madrid, Juventus y ahora también Manchester United se encuentra a disposición para jugar y está previsto que sea titular en el compromiso del seleccionado portugués frente al cuadro africano en la primera jornada del Grupo H.

El ganador de cinco Balones de Oro llega en buenas condiciones físicas a la presentación después de haberse recuperado de una gastritis, que ocasionó que no fuera convocado para el duelo de exhibición frente a Nigeria, que se desarrolló el pasado jueves 17 de noviembre.

¿Qué dijo Fernando Santos sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United?

En la antesala al inicio de la cita mundialista, el entrenador de Portugal, Fernando Santos, descartó que la situación de CR7 pueda desenfocar a sus dirigidos del objetivo. "No, no creo que pueda quitar el foco al debut. Todos están muy concentrados. No escuché ningún comentario sobre este tema en los espacios comunes", explicó en conferencia de prensa.

Y agregó: "Nunca he escuchado una conversación sobre este tema. Hay una concentración total de mis jugadores y un espíritu fantástico, convencidos de lo que tienen que hacer, sabiendo la dificultad que tienen, con Ghana y para ganar una competencia como esta, que es extremadamente difícil".

Los números de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Partidos 17 Minutos 1.474 Goles 7 Asistencias 2

El calendario de la Selección de Portugal en el Mundial de Qatar 2022

PARTIDO DÍA Portugal vs. Ghana Jueves 24 de noviembre Portugal vs. Uruguay Lunes 28 de noviembre Portugal vs. Corea del Sur Viernes 2 de diciembre

¿A qué hora juegan hoy Portugal vs. Ghana por el Mundial de Qatar 2022?

El partido Portugal vs. Ghana se llevará a cabo HOY, jueves 24 de noviembre, en el Estadio 974 de Doha, Qatar.

PAÍS HORARIO Argentina 13:00 Brasil 13:00 Chile 13:00 Paraguay 13:00 Uruguay 13:00 Bolivia 12:00 Venezuela 12:00 Colombia 11:00 Ecuador 11:00 Panamá 11:00 Perú 11:00 México 10:00 Estados Unidos 09:00 PT y 12:00 ET España 17:00

