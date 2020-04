¡Lo odió! "Estuve dos años sin hablar con Zidane por lo que hizo en la final del Mundial"

Ya pasaron casi 14 años de la Copa del Mundo de Alemania, en 2006. Aquella Copa del Mundo que tuvo una final vibrante y emotiva entre Italia y Francia, la cual se definió por intermedio de los disparos desde el punto penal y culminó con la coronación del equipo por entonces dirigido tácticamente por Marcello Lippi. Y, entre los hechos destacados de aquel encuentro desarrollado en el Estadio Olímpico de Berlín, se destaca el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi.

Cuando se disputaba el tiempo suplementario y el partido ya estaba 1-1, Zidane -que había puesto en ventaja a Francia a los 7 minutos del primer tiempo con un gol de penal- perdió la cabeza y agredió al defensor italiano, lo que generó que el árbitro argentino Horacio Elizondo le mostrara la tarjeta roja. Para colmo de males, posteriormente, la escuadra conducida estratégicamente por Raymond Domenech perdería el título que había logrado conquistar ocho años antes como local.

La tristeza de Willy Sagnol en 2006. (Foto: Getty)

Y uno de los jugadores que más se enojaron con Zidane por esta actitud fue Willy Sagnol, recordado lateral derecho que ese día fue titular, disputó el partido en su totalidad y vio la tarjeta amarilla. Así lo acaba de revelar el ahora exjugador de 43 años de edad en declaraciones brindadas a 'Radio Montecarlo'. Cabe recordar que Sagnol, que defendió las camisetas de Saint-Etienne, Monaco y Bayern Munich, también supo jugar la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

"Entras al vestuario, has perdido, tienes ahí a un chico que habla y se disculpa pero no lo escuchas. Estás en tu decepción, en tu mundo. Yo no quiero aceptar sus disculpas o conversar con él. Ahora no es el momento. Tuve que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en 10 minutos. Así es como me evadí", comenzó exteriorizando Sagnol, refiriéndose a lo que aconteció en el vestuario de la Selección de Francia instantes después de la final perdida contra Italia en Alemania.

"No hablamos durante casi dos años. En 2008, después de la Eurocopa, tenía que casarme. Mi esposa me dijo que lo trajera y lo llamé de vuelta. No podía venir por la noche a la fiesta, pero me hizo feliz verlo llegar en la mañana. Tomamos un aperitivo juntos, tuvimos una buena conversación y luego la vida comenzó de nuevo", concluyó Sagnol, refiriéndose al enojo que mantuvo con Zidane y al momento del reencuentro con el ahora director técnico de Real Madrid.

