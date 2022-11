El estadio Icónico de Lusail fue donde se disputó el juego que cerró la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, allí estuvieron en contienda, Brasil y Serbia. Al final, el Scratch se impuso 2 por 0 con os anotaciones de Richarlison.

Sin embargo, en un Mundial en el que ha habido varias polémicas, por diferentes temas, la afluencia de público no ha sido tal cual lo esperada, ya que en varias oportunidades, los fanáticos alrededor del mundo ha visto por sus pantallas que hay varios con vacíos en sus asientos.

Y claro, eso ha sido una realidad en juegos que, en el papel, no tendrían mucho atractivo y por los seleccionados que se enfrentan, pero, eso no debe ser un argumento, ya que no dejar de ser la gran fiesta del fútbol que se vive cada cuatro años.

Los cinco partidos con menos público: