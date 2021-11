Qatar 2022 empieza a estar un poco más cerca. A la espera de que las Eliminatorias de UEFA termine su fase de grupos esta noche y que en Conmebol se tache una nueva fecha en el calendario, desde Inglaterra desvelan el precio en cuanto a construcción y realización que tendrá el próximo Mundial. Los jeques marcan un nuevo récord.

The Sun ha viajado a Doha para conocer de primera mano como es que un pequeño país que hace menos de 20 años no tenía la gran mayoría de sus ciudades está cerca de recibir a los hinchas de 31 países en el evento más grande que tenga el deporte a nivel Mundial. El medio asegura que hay dinero de sobra y que las obras para conseguir la mejor edición de la Copa del Mundo no se detienen en Qatar.

En un área de 65 kilómetros cuadrados y donde cada cancha no es separada del resto por más de una hora en autopista, Qatar 2022 promete revolucionar lo que entendíamos hasta la fecha como una Copa del Mundo. Cientos de millones de dólares se han invertido en un torneo que también tiene su lado oscuro con los cientos de trabajadores que han muerto bajo condiciones como mínimo, inhumanas.

Cifra récord

The Sun apunta que entre los 8 estadios, los cientos de hoteles que se levantan día a día, las autopistas, ciudades y obras en los aeropuertos, la Copa del Mundo de Qatar 2022 costará más de 140 billones de libras esterlinas. Una suma jamás vista para un fútbol que nunca hasta ahora había apostado por un territorio sin ninguna historia en el deporte en general y que confía en que las construcciones puedan entregarse sobre la fecha estipulada años atrás.

Un año y una semana resta para que de nuevo 32 selecciones luchen por el máximo logro de este deporte. Qatar 2022 está un poco más cerca y por lo menos desde la previa, se espera que veamos la Copa del Mundo más cara en la historia del fútbol. 140 billones de libras ya han sido invertidos para un torneo que está un poco más cerca.