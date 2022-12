¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo de titular hoy en Portugal vs. Suiza por el Mundial 2022?

La Selección de Portugal pretende continuar en carrera en el Mundial de Qatar 2022. En este escenario, se enfrenta HOY, martes 6 de diciembre, con Suiza en el marco de los octavos de final y presenta una sorpresa: Cristiano Ronaldo deja la formación titular y es suplente.

El capitán y máximo goleador en la historia del combinado luso había jugado desde el inicio en los primeros tres partidos de la actual edición de la Copa del Mundo. En primera instancia, formó parte de la victoria ante Ghana, donde convirtió un gol y se transformó en el primer jugador de fútbol masculino en anotar, al menos, un tanto cinco citas mundialistas distintas.

Luego, el futbolista, que se encuentra en libertad de acción y recibió una oferta de Al-Nassr de Arabia Saudita, volvió a decir presente desde el comienzo en los dos compromisos restantes de la fase de grupos: el triunfo frente a Uruguay y la derrota contra Corea del Sur.

Sin embargo, el surgido de la cantera de Sporting de Lisboa, con pasado en Real Madrid, Juventus y Manchester United, abandona la alineación inicial y es uno de los relevos en el encuentro con Suiza, donde el ganador se medirá con Marruecos en los cuartos de final.

El motivo por el que Cristiano Ronaldo es suplente hoy en Portugal vs. Suiza

La razón por la cual el delantero es suplente en el duelo entre Portugal y Suiza se debe a una decisión táctica del entrenador Fernando Santos, quien apuesta por componer el sector ofensivo del equipo con dos jóvenes como son Gonçalo Ramos, goleador de Benfica, y Joao Félix, uno de los futbolistas más desequilibrantes de Atlético Madrid.

Además, según indican los medios portugueses, el estratega del seleccionado no habría estado conforme con la actitud que exhibió CR7 cuando fue reemplazado durante el transcurso de la caída frente a Corea del Sur en la última fecha de la fase de grupos. En aquella ocasión, dejó el campo de juego a los 65 minutos en lugar de André Silva.

Al momento de ser sustituido, el ganador de cinco Balones de Oro fue apurado por Cho Gue-sung, delantero del cuadro asiático, a quien le gritó que se callara mientras se retiraba del campo. Luego del hecho, se generó una controversia, que habría impactado en el vestuario.

"La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo. Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto. Esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el próximo partido", expresó el técnico al ser consultado sobre el tema en su última conferencia de prensa.

La formación titular confirmada de Portugal ante Suiza por el Mundial de Qatar 2022

Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro; Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva; Bruno Fernandes; Gonçalo Ramos y Joao Félix.

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2022

Conoce en detalles los números del atacante durante el transcurso del actual certamen.

Partidos 3 Minutos 235 Titularidades 3 Goles 1 Asistencias 0

¿Cuándo juegan Portugal vs. Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2022?

El partido Portugal vs. Suiza se llevará a cabo HOY, martes 6 de diciembre, en el Estadio Luisal.

PAÍS HORARIO España 20:00 Argentina 16:00 Brasil 16:00 Chile 16:00 Paraguay 16:00 Uruguay 16:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Panamá 14:00 Perú 14:00 México 13:00 Estados Unidos 12:00 PT y 15:00 ET

