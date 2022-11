Conoce cuál es el motivo por el que Toni Kroos no forma parte de la Selección de Alemania en el Mundial de Qatar 2022 y descubre qué dijo sobre su ausencia.

¿Por qué no juega Toni Kroos hoy en España vs. Alemania por el Mundial de Qatar 2022?

La Selección de Alemania pretende reponerse en el Mundial de Qatar 2022 y se enfrenta con España en el marco de la segunda fecha del Grupo E. En este escenario, debe afrontar un partido clave para sus aspiraciones sin la presencia de una de sus máximas figuras: Toni Kroos.

El futbolista, de 32 años, se mantiene con vigencia y aún es considerado como uno de los mediocampistas más destacados del planeta. Sin embargo, ni siquiera forma parte del banco de los suplentes en la segunda presentación del equipo teutón en la actual Copa del Mundo.

La ausencia del jugador de Real Madrid, con pasado en las filas de Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, genera sorpresa debido a que fue una pieza clave de Die Mannschaft en el pasado reciente. De hecho, fue uno de los protagonistas de la conquista del Mundial de Brasil 2014.

La razón por la que Toni Kroos no juega hoy en España vs. Alemania por Qatar 2022

El motivo por el cual el volante no forma parte del partido es que no fue convocado para la actual cita mundialista. Esto no se debe a una decisión del entrenador Hans-Dieter Flick, sino a que el propio futbolista decidió renunciar al seleccionado después de la Eurocopa 2020.

‘’Quiero centrarme de lleno en mis objetivos con el Real Madrid durante los próximos años. Como marido y padre, también me gustaría estar ahí para mi familia. Fue un gran honor para mí vestir esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión. Gracias a todos los aficionados que me apoyaron", expresó en una carta que publicó en julio de 2021.

El nacido en Greifswald fue un futbolista determinante para el seleccionado de su país hasta el momento de su determinación. De hecho, fue titular en los cuatro partidos que disputó Alemania en la reciente Euro, donde fue eliminada por Inglaterra en los octavos de final.

Sin embargo, el centrocampista consideró que era momento de dejarle lugar a la nueva generación del fútbol alemán, que cuenta con destacados jugadores jóvenes en la zona central del campo, como Joshua Kimmich y Leon Goretzka, entre otros.

La carta de Toni Kroos para anunciar su retiro de la Selección de Alemania

Las estadísticas de Toni Kroos en la Selección de Alemania

Partidos 106 Minutos 8.319 Goles 17 Asistencias 19 Títulos 1 (Mundial 2014)

¿A qué hora juegan España vs. Alemania por el Mundial de Qatar 2022?

España y Alemania se enfrentarán HOY, domingo 27 de noviembre, en el Estadio Al Bayt.

PAÍS HORARIO España 20:00 Argentina 16:00 Brasil 16:00 Chile 16:00 Paraguay 16:00 Uruguay 16:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Panamá 14:00 Perú 14:00 México 13:00 Estados Unidos 12:00 PT y 15:00 ET

