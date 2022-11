Luis Enrique es una de las grandes personalidades del momento y mucho se debe esto a su nuevo rol en el universo de las redes sociales: en las últimas semanas. el director técnico de la "Roja" comenzó a moverse activamente en plataformas como Instagram y Twitter, dejando anuncios y comentarios respecto al seleccionado que conduce.

Sin embargo, lo que mayor furor causó entre la afición, no sólo de España sino de diferentes países del mundo, fue su inmersión en el mundo Twitch. El DT de 52 años comenzó a transmitir emisiones en vivo, narrando ocurrencias del día a día del seleccionado y explicando situaciones de los partidos. Y lo que ahora todos se preguntan es: ¿lo hará también luego del debut mundialista? Entérate aquí.

+ Aquí puedes ver el calendario completo de partidos del Mundial de Qatar 2022.

+ ¿Streameará Luis Enrique tras el debut de la Selección de España en Qatar 2022?

Si bien el entrenador español venía transmitiendo con una frecuencia diaria, en su última conferencia de prensa dejó en claro que no prenderá stream después del partido con Costa Rica, ni luego de ninguno de los cruces que tiene por delante.

"Aunque ganemos o perdamos, no haré streams luego de los partidos. Después de Costa Rica no me dará el tiempo, y aunque lo tuviese, por los gritos mi voz siempre está bastante deteriorada después de los partidos", sentenció el director técnico ante las consultas de la prensa en el último diálogo.

El objetivo de las emisiones por streaming del entrenador, tiene que ver con lograr una comunicación directa con los hinchas, sin intermediarios o terceros (periodistas), y conseguir así que el mensaje llegue a los aficionados sin tergiversaciones. Los espectadores podrán escuchar al DT hablar sobre intimidades del equipo y explicaciones sobre sus decisiones, y podrán consultar sus dudas en el chat que él procede a responder sin problemas.

+ ¿Cuándo vuelve a prender stream Luis Enrique en Qatar 2022?

De acuerdo a la programación habitual anunciada por el propio entrenador, su próximo stream sería este jueves 24 de noviembre, un día después de la presentación inicial del conjunto español en la Copa del Mundo. El mismo tendría lugar a partir de las 20.00 hora de España.

+ ¿Dónde ver el próximo stream de Luis Enrique en Qatar 2022?

Todas las transmisiones en vivo del director técnico se realizan a través del canal de Twitch de Luis Enrique. Para ingresar, puedes hacer clic aquí.

+ ¿Cuándo vuelve a jugar España en el Mundial de Qatar 2022?

La Selección Española afrontará su segundo compromiso en la Copa Mundial de la FIFA 2022 el próximo domingo 27 de noviembre, ante Alemania, desde las 20.00 hora España.

+ Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante, haciendo clic aquí.