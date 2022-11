Cuando restan menos de 24 horas para el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, las lesiones siguen afectando a las mejores figuras del torneo. Francia no gana para sustos y ahora reza por el estado físico de Karim Benzema. Este sábado se retiró lesionado del entrenamiento del seleccionado y se confirma su baja para enfrentar a Australia este martes en el inicio del Grupo D. A su vez, hay preocupación porque se pueda perder toda la Copa del Mundo.

Según adelantó el periodista Fabrice Hawkins de RMC Sport, Benzema, quien ya venía entrenándose de forma diferenciada durante los últimos días, se retiró del entrenamiento de este sábado de la selección de Francia con una lesión. Poco después, el diario L'Equipe confirmó esto y aseguró que el delantero, último ganador del Balón de Oro, es baja para el debut francés ante Australia, a la vez que su presencia en la Copa del Mundo está casi descartada.

Varias fuentes aseguraron tras conocerse la noticia que Benzema no estaba en óptimas condiciones para el entrenamiento francés. En los últimos días, junto a Raphaël Varane, se entrenó de forma diferenciada hasta este sábado que se unió a los trabajos grupales. Sin embargo, según asegura el periodista de AS, Andrés Onrubia Ramos, llegó a la práctica "cojeando" y no se lo veía "ni al 60%" de su condición.

L'Equipe afirmó que el delantero de Real Madrid está realizándose estudios médicos para conocer los alcances de esta nueva lesión. Todavía no hay comunicado oficial de la selección de Francia, pero si el resultado no es bueno, podría ser descartado por Didier Deschamps. En tal caso, tiene tiempo hasta este lunes para anunciar a un nuevo convocado en su lugar.

Karim Benzema podría ser la nueva gran baja de la selección francesa. Hace algunos días, Christopher Nkunku tuvo que ser descartado debido a una lesión provocada por un choque con Eduardo Camavinga durante un entrenamiento. Este sábado, precisamente, se confirmó que el delantero de RB Leipzig sufrió una lesión de ligamentos cruzados en su rodilla. En la lista de buena fe para el Mundial fue reemplazado por Randall Kolo Muani.

Francia no gana para sustos y ya sufre cuando todavía tiene poco menos de tres días para preparar su partido debut en esta Copa del Mundo ante Australia. Sin Benzema, se espera que Olivier Giroud tenga posibilidades de ser titular en el ataque junto a Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

