Ehsan Hajsafi, capitán de Irán, se refirió a los abucheos recibidos ante Inglaterra y al hecho no de contar el himno en la apertura del Grupo B en Qatar 2022.

Irán justifica no cantar el himno: "Nuestra gente no es feliz"

Irán atraviesa un difícil momento mientras la Copa del Mundo continúa siendo noticia a lo largo y ancho del planeta. En la previa del encuentro ante Inglaterra, los jugadores del combinado persa decidieron no cantar el himno para mostrar su apoyo a quienes sufren con el violento presente que vive el país en sus calles. Ehsan Hajsafi justifica sus actos.

La derrota ante los británicos quedó en segundo plano. Ni los 6 goles de Inglaterra pudieron opacar las protestas en Terehan y en las gradas de Qatar contra los jugadores del equipo de Carlos Queiroz, quienes decidieron no entonar el himno nacional de cara a mostrar su apoyo contra los violentos incidentes que se presentan en el gigante de Oriente Medio durante meses.

Un hecho que ya trajo polémica en su momento, pues recordemos que Carlos Queiroz habría recibido presiones para no convocar a Sardar Azmoun a la Copa del Mundo luego de que este mostrase su apoyo contra quienes cuestionan el régimen y la violencia que se toma las calles de Irán. Tras haber sido silbados y abucheados por una parte del público presente en el debut (tambien hubo aplausos), Ehsan Hajsafi justifica sus actos.

“Nuestra gente no es feliz”

"Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a todas las familias afectadas en Irán. Deben saber que estamos con ellos, los apoyamos y simpatizamos con ellos. Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son buenas. Nuestra gente no es feliz. Tienen que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios”, empieza Hajsafi en sus palabras para ir en contra del régimen y la violencia que sufre el pueblo iraní.

Por y para el pueblo: "Estamos aquí (en Qatar), pero eso no significa que no seamos sus voces o que no los respetemos. Lo que hagamos es para ellos y debemos pelear. Debemos desempeñarnos lo mejor que podamos, hacer goles y representar a las personas afectadas. Espero que las condiciones también para aceptar las expectativas de la gente".

