¿Quién es el árbitro de Marruecos vs. Croacia por el Mundial de Qatar 2022?

Este miércoles 23 de noviembre se estarán enfrentando Marruecos y Croacia por la primera fecha del Grupo F del Mundial de Qatar 2022. A continuación, entérate quién es el árbitro del encuentro que se estará disputando en el Estadio Al Bayt.

+ ¿Cuál es el árbitro de Marruecos vs. Croacia por el Mundial de Qatar 2022?

El argentino Fernando Andrés Rapallini estará impartiendo justicia HOY en el cruce entre Marruecos y Croacia por la primera fecha del Grupo F del Mundial de Qatar 2022.

+ ¿Quién es Ferando Rapallini, el árbitro de Marruecos vs. Croacia ?

Ferando Rapallini, con categoría FIFA desde 2014, tiene 44 años y cuenta con una importante experiencia a nivel internacional. Sin ir más lejos fue uno de los árbitros designados en la Eurocopa 2020: dirigió Ucrania vs. Macedonia del Norte, Croacia vs. Escocia y Francia vs. Suiza.

El argentino dirige habitualmente en la Liga Profesional de Fútbol de AFA, donde suele tener los partidos más importantes de la fecha. Además es uno de los principales árbitros en los partidos internacionales entre equipos sudamericanos por Libertadores o Copa Sudamericana.

+ ¿Cuál es la terna arbitral de Marruecos vs. Croacia?

Jueces Designaciones Árbitro Fernandno Rapallini (Argentina) Asistente 1 Juan Pablo Belatti (Argentina) Asistente 2 Diego Bonfa (Argentina) Cuarto Árbitro Kevin Ortega (Perú) Quinto Árbitro Karen Díaz Medina (México) Encargado del VAR Julio Bascunan (Chile)

