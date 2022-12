Después de unos infartantes cuartos de final, con resultados inesperados en algunos casos, el Mundial de Qatar 2022 experimentó la parte más polémica a pesar de que es un hecho que Argentina-Croacia y Francia-Marruecos llevarán a cabo cada choque. En este caso por las actuaciones arbitrales en algunos cotejos.

No le fue para nada bien al español Mateu Lahoz arbitrando a los argentinos contra Países Bajos, y desde el lado de Portugal no quedaron conformes con el argentino Facundo Tello, pese a no inferir en el desarrollo del juego ante los marroquíes. Ante posibles sospechas y la reducción de partidos por delante, FIFA envió a los diferentes jueces a sus países de origen para dar por culminada su tarea mundialista.

Para los partidos de semifinales en el Mundial de Qatar 2022, los que aparecen para ocupar los roles arbitrales son el mexicano César Arturo Ramos (Francia-Marruecos) y el italiano Daniele Orsato (Argentina-Croacia). Ahora, de cara a la final y el juego del tercer puesto, te contamos quiénes son los disponibles para cada choque.

¿Quiénes son los árbitros disponibles para los últimos dos partidos del Mundial de Qatar 2022?

Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

(Qatar) Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emiratos Árabes Unidos)

(Emiratos Árabes Unidos) Mustapha Ghorbal (Argelia)

(Argelia) Ismail Elfath (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Rafael Claus (Brasil)

(Brasil) Wilton Sampaio (Brasil)

(Brasil) Jesús Valenzuela (Venezuela)

(Venezuela) Anthony Taylor (Inglaterra)

(Inglaterra) Danny Makkelie (Países Bajos)

(Países Bajos) Szymon Marciniak (Polonia)

