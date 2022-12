Cristiano Ronaldo no deja de ser noticia en una selección de Portugal donde no todo son risas o felicidad tras la goleada ante Suiza en la Copa del Mundo. El diario luso Record afirma que el delantero amenazó con abandonar Qatar 2022 minutos antes del encuentro disputado en el Estadio Lusail. Fernando Santos, clave en lo que ocurra.

Todo empezaba 24 horas antes del choque con los helvéticos, momento en el cual desde el banco de Portugal no dudaron en asegurar que poco o nada gustaron los gestos de CR7 tras ser sustituido en el encuentro ante Corea del Sur que cerraba el Grupo H de la Copa del Mundo. Fernando Santos avisaba a su estrella de lo que vendría por delante: "He visto las imágenes del cambio de Cristiano y su reacción no me ha gustado nada".

"Tienes una prisa de cojones por quitarme", habrían sido las palabras de CR7 a su entrenador que llevaron a este a dejarle en el banquillo mientras Goncalo Ramos marcaba tres goles ante Suiza, abría el debate sobre el ‘9’ del equipo y metía a los lusos entre los ocho mejores del planeta. Tras un 6-1 que parecía dejar todo en una mera anécdota, Record afirma que incluso Cristiano propuso dejar la concentración de Portugal en pleno Mundial.

Discrepancias en la Seleção

Desde tierras lusas dejan en claro que todo explotó cuando Fernando Santos anunciaba el once para enfrentar a los helvéticos. Fue ahí donde CR7 supo que iría al banco y donde habría reclamado al DT en frente de todos sus compañeros: "En el fragor de la conversación con el entrenador, cuando supo que no estaría en el once inicial..., Cristiano pensó en lo peor".

"Ronaldo amenazó con irse", reza el titular de Record para desvelar que Cristiano Ronaldo ofreció abandonar la concentración de Portugal a solo unos minutos de que sus compañeros saltasen al terreno de juego para poner a la Seleção en cuartos de final de la Copa del Mundo. CR7 y Fernando Santos de momento, no se manifiestan sobre el tema a menos de 48 horas del choque con Marruecos en Qatar 2022.

