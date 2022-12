Que la Copa del Mundo se dispute a mediados de temporada supone un miedo incesante para los principales clubes de Europa, donde no se ignoran los acontecimientos de las últimas horas y donde ya saben cuantos de sus pupilos no volverán al viejo continente como mínimo hasta la próxima semana. Estos son los equipos con más jugadores en los cuartos de Qatar 2022.

Francia vs. Inglaterra, Portugal vs. Marruecos, Argentina vs. Países Bajos y Brasil vs. Croacia, las llaves de unos cuartos de final de la Copa del Mundo que comenzarán este mismo viernes y que supondrán una nueva ocasión donde los principales clubes del viejo continente van a cruzar los dedos por la salud de sus embajadores.

Restan 207 supervivientes en una Copa del Mundo llena de sorpresas y donde la Premier League se erige como dominador con hasta 65 representantes en este momento. Le siguen España y LaLiga con 31 jugadores que pese a lo hecho por Marruecos anoche, no quitan dicho lugar en la tabla al fútbol ibérico.

Como mayor curiosidad aparece que solo Cristiano Ronaldo se encuentra como único nómada de esos dos centenares de futbolistas que todavía sueñan con la final del 18 de diciembre en Lusail. Ligas ‘menores’ como Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Croacia, Grecia, Arabia, Marruecos, México, Países Bajos, Qatar, Rusia, Escocia, Turquía y Estados Unidos, todavía vivas en el certamen con como mínimo un representante.

Los clubes con más presencia

La ciudad de Manchester domina el Mundial, pues hasta 11 jugadores de tanto United como City siguen en un Qatar 2022 donde detrás de ambos gigantes de la Premier League aparece PSG con 8 y Ajax junto al Bayern Múnich con 7. Por último en este sentido, clubes como Arsenal, Atlético, Chelsea, Juventus, Liverpool, Real Madrid, Sevilla y Tottenham, con seis cada uno, suponen los clubes con más jugadores en los cuartos de la primera edición de una Copa del Mundo invernal.

Por su parte, Barcelona ostenta todavía 5 representantes (Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jules Koundé, Ousmane Dembélé y Raphina) en un torneo donde los culés perdieron con la eliminación de España a buena parte de sus embajadores en Oriente Medio. La Premier League domina unos cuartos de final donde más de uno empieza a cruzar desde hoy los dedos de cara a no perder sus fichas para la segunda parte de la temporada.

