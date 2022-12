Lionel Scaloni se sobrepuso a las dudas y críticas que generó tanto su designación como sus primeros pasos como director técnico de la Selección Argentina y logró lo que solo habían logrado dos entrenadores en la historia de la Albiceleste: ser campeón del mundo. El nacido en Pujato, Santa Fe, devolvió a Argentina a lo más alto de América después de 28 años tras ganar la Copa América en Brasil y ahora hizo la propio con la Copa del Mundo, trofeo que llevaba 36 años siéndole esquivo a los argentinos.

Tras conseguir la gloria máxima y guiar a Lionel Messi al tan ansiado título que le faltaba, Scaloni habló en conferencia de prensa y compartió sus primeras sensaciones de ser campeón del mundo, algo que solo habían logrado César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo en 1978 y 1986, respectivamente.

"Me gustaría hablar del partido y no solamente de que somos campeones del mundo, porque el partido fue una locura y a mí, como entrenador, me queda el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido, de poder haberlo cerrado en los 90 y no tener esa suerte", lamentó.

"Hicimos un gran encuentro y la sensación ahora es la mejor, la verdad que no estaba en mis planes, al menos, ser campeón del mundo, pero lo somos y lo más importante es de la manera que lo fuimos, que fuimos justos vencedores", agregó el entrenador de 44 años ante la pregunta de Bolavip en conferencia de prensa.

La consagración en Qatar 2022 no solo transformó a Scaloni en el tercer entrenador en conseguir el título mundial con la Selección Argentina, sino que además quedó tercero en la lista de directores técnicos con más trofeos ganados con la Albiceleste, por detrás de Guillermo Stábile, con 7 títulos (Copa América 1941, 1945, 1946, 1947, 1955 y 1957 y Campeonato Panamericano 1960) y Alfio Basile, con 4 conquistas (Copa América 1991 y 1993, Copa Confederaciones 1992 y Copa Artemio Franchi 1993). Lionel sumó con el Mundial su tercera conquista, después de haber ganado la Copa América en 2021 y la Finalissima 2022.