Sergio Ramos le confesó a Ibai que va por un récord mundial en México

Aprovechando esta situación sanitaria de pandemia que aún sigue golpeando al mundo, Ibai Llanos comenzó una nueva y diferente sección en sus habituales streams de Twitch. Así como tuvo la posibilidad de estar "charlando tranquilamente" con personalidades como Gerard Piqué, Sergio Agüero, Auronplay y Xokas, este jueves se comunicó con Sergio Ramos para mantener una distendida plática.

Después de haber pasado por el quirófano para recuperarse de una lesión meniscal en una de sus rodillas, el defensor central de 34 años le dio un mensaje de esperanza a los fanáticos del Real Madrid. A una semana del juego ante Atalanta por los octavos de final de vuelta de la UEFA Champions League, respondió: "Ya llevo unos días entrenando con el grupo y espero estar en ese partido".

Pero entre otros temas que tocó, el futbolista español se mostró confiado en poder romper un récord en territorio azteca a pesar de su edad: "Me veo llegando al Mundial de México en 2026, y sería el único jugador en haber estado en seis de ellos. Iría incluso de utilero para echar una mano. Yo me siento bien. Nos quiere retirar a los 32 años y hay ejemplos como Cristiano Ronaldo, Gianluiggi Buffón o Joaquín".

�� Sergio Ramos, en el stream de @IbaiLlanos: "Me gustaría llegar al Mundial de México (Canadá/Estados Unidos/México 2026). Sería el único jugador que ha jugado 6 mundiales" pic.twitter.com/7jWUAut9O5 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 11, 2021

Renovación con el Real Madrid

El contrato de Sergio Ramos con el Merengue culminará a mediados del 2021 y, aunque todavía no existió un acercamiento entre las partes, el zaguero central mostró su postura: "Me gustaría irme como creo que me lo merezco, por la puerta grande y con el cariño del club y de la afición. Soy muy optimista, creo en el trabajo y las cosas siempre acaban saliendo. No hay novedad que yo pueda contar, hay inquietud pero más que yo no tiene nadie. Cuando sepa algo lo diré. Volver con los compañeros me hace estar animado".

Lee También