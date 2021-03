Tigres UANL: Nahuel Guzmán reveló el reclamó que le hizo a Robert Lewandowski en el Mundial de Clubes

Nahuel Guzmán es un portero que a lo largo de su carrera cosechó tantas buenas atajadas como improperios. A medida que Tigres iba consiguiendo logros históricos, el argentino se encargaba de sumar una nueva disputa a su currículum.

Una vez que finalizó la definición del Mundial de Clubes (en la que Bayern Múnich venció por 1 a 0 a Los Felinos con un gol de Benjamin Pavard que debería haber sido anulado), el ex-Newell's corrió a reclamarle a Robert Lewandowski por una mano previa a la anotación.

En diálogo con La Nación de Argentina, el portero reveló lo que le señaló al polaco aquel día: "Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él. Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. 'Congrat', le dije. Y agregó: 'Touch in your hand', así, a lo indio. Y me responde: '¿In my hand? No, no'. Entonces le meto: 'Bueno, dale, ya está. En la repe se está viendo que si'. Claro, de todo eso no me entendió nada".

"Yo estaba con bronca, tenía la sensación de que el gol de ellos había sido con la mano. El chico de los videos que trabaja en el club se me acerca y en el celular me muestra la cámara de atrás de arco y me dice ‘fue mano'", agregó.

La pelea con Neuer

Guzmán cree que ese cruce con el guardameta Manuel Neuer influyó en que luego no pudo intercambiarle el sueter.

"Me volví y mis compañeros me miraban medio raro, pero tenía que hacer algo. No sé si Lewandowski se lo habrá comentado a Neuer, porque ya en los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas y mi buzo volvió. Mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé. Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer", comentó.

Como buen Nahuel..... pic.twitter.com/Hp8HkSgsuM — Ana Laura García (@annylauris) February 11, 2021

Lee También