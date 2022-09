En el tiempo reciente se habían conocido otras canciones oficiales de cara a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, sin embargo, en esta oportunidad con uno de los patrocinadores de la competición, parece que se va a lanzar otra pieza musical, la cual será interpretada por un rapero estadounidense.

Se trata del norteamericano Lil Baby, bien a través de sus redes sociales contó que hará parte de un tema el cual interpretará con Tears For Fears, y el cual se llamará The World Is Yours To Take; Precisamente, en su publicación a través de Twitter manifestó que: “sale el viernes”.

El artista norteamericano añadió: “realmente lograron que el niño se desempeñará en la Copa del Mundo”. Cabe recordar que el cantante se especializa en hip hop y trap estadounidense; y recientemente ha sido reconocido por hacer acompañamientos con Nicki Minaj, DJ khaled y Drake.

Hace un tiempo se había conocido una canción interpretada por Trinidad Cardona, Davido y Aisha, que evidentemente tenía sonidos árabes, representativos del Golfo Pérsico, zona geográfica donde se encuentra ubicada Qatar, sede del campeonato de fútbol más importante de la humanidad; además de algo de reggae.

Cabe recordar que dentro de las canciones mundialistas también hay representación latina y es por parte del artista puertorriqueño y cantante de reguetón, Ozuna, quien junto con Gims y RedOne, interpretan el movido ritmo de Arhbo.