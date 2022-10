América hizo los deberes contra Puebla, rival al que venció por 2-1 para quedarse con el liderato de la tabla general del Torneo Apertura 2022. Las Águilas, de esta manera, consiguen el boleto directo a la Liguilla y ahora cuentan con el privilegio de cerrar las eliminatorias en casa.

Fernando Ortiz protagonizó una extraordinaria recuperación luego de un inicio lleno de dudas, en el que los Azulcremas llegaron a 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Ahora, el reto del América es trascender en la Fiesta Grande, donde están en deuda con su afición.

Govea prefirió Rumania antes que la Liga MX

Omar Govea reconoció que tuvo varias ofertas para volver a México, pero el formado en el América asegura que no llegaron en el mejor momento y por eso decidió continuar su carrera en Rumania. “Llegué a tener contacto con equipos, pero en México la temporada ya estaba avanzada y para mí lo más importante era jugar, tener actividad, minutos y mejorar mis estadísticas. Me gustaría volver en un futuro a México y no descarto", aseguró.

Fidalgo aprendió la lección

Álvaro Fidalgo se mostró complacido con el buen momento que vive el América, luego de haber conseguido el liderato general del Torneo Apertura 2022. Sin embargo, el español considera que nada tendría sentido si no logra trascender en la Liguilla. "Estamos contentos, pero, al final todos sabemos que lo importante viene ahora y todos sabemos que, sin ganar la liguilla, sin ganar la 14 no sirve nada el liderato. Así que bueno son cosas que ya aprendimos con el tiempo y que hay que poner a prueba ahora", dijo en diálogo con TUDN.