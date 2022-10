Después de otra gran goleada ante el Puebla, para dejar el global en un aplastante 11-2, el América se prepara de cara al tramo final del torneo, con la ilusión de volver a consagrarse campeón de la Liga MX Apertura 2022.

Las Águilas no tuvieron piedad ante la Franja y son claramente el equipo candidato a quedarse con el título, ya que además de finalizar en primer lugar de la fase regular, han brillado en la Liguilla. Incluso, al margen de resultados, los dirigidos por Fernando Ortiz juegan un futbol vistoso y de mucho juego ofensivo.

Rival confirmado

Este domingo se completaron los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final y quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Apertura 2022. América ya conoce a su rival en la próxima instancia: Toluca venció de visita a Santos Laguna y aseguró su clasificación tras un global de 6-4. El primer encuentro será en el Estadio Nemesio Diez, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Estadio Azteca ante la afición americanista.

Damm habló sobre el penal que cobró Miguel Layún

América ganó con tanta comodidad la serie ante Puebla, que todos querían aprovechar para anotarse en el marcador. Incluso, cuando se marcó penal en favor de las Águilas, Jurgen Damm intentó cobrarlo, pero se topó ante Miguel Layún. "Convencí a Diego, a Viñas, me faltó Layún, pero bueno siempre he dicho hay jerarquías en el equipo. Miguel tiene una trayectoria muy grande; él me pidió también que lo quería cobrar. Obviamente yo como su compañero lo apoyo al 100%. Lo tiró muy bien y estoy feliz por él", expresó el extremo respecto a la situación que se vivió dentro del campo.