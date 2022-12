América se encuentra en Cancún realizando la segunda parte de la preparación para llegar de la mejor forma al Clausura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, mientras esto sucede, Guillermo Ochoa se encuentra en plenas negociaciones para renovar su vínculo con el conjunto Azulcrema.

Por otro lado, en el día de Henry Martin habló en conferencia de prensa y comentó que le dolió no haberse coronado en el campeonato de goleo, el cual fue ganado por Nicolás Ibáñez. A su vez, el atacante de las Águilas salió a defender a Gerardo Martino y que no fue su culpa el fracaso en Qatar 2022.

Henry Martin dolido por no ser campeón de goleo

Sin duda uno de los jugadores destacados por el conjunto Azulcrema en el Apertura 2022 fue Henry Martin, quien fue subcampeón del goleo y se mostró dolido por no ser el máximo goleador. “El campeonato de goleo es algo que no tuve tiempo de sufrirlo, si bien me dolió mucho no haberlo ganado por un gol, no tuve tiempo ni margen de poder limpiar eso de mi cabeza, analizarlo, lamentarme porque tenía la Liguilla e inmediatamente se venía el Mundial. Es algo que me dolió mucho”, expresó el atacante.

Henry Martin defendió a Gerardo Martino

Tras su gran campeonato con América, Henry Martin formó parte de la Selección Mexicana y defendió a Gerardo Martino del fracaso en Qatar 2022. “Realmente siento que los tres juegos hicimos un gran partido, contra Polonia íbamos muy bien, pero nos faltó atacarlos más para exhibirlos porque cuando lo atacó Argentina se vio que le costaba. Contra Argentina siento que el planteamiento fue muy bueno, pero tienen a Messi y en una jugada te cambia el partido.

Contra Arabia salimos a hacer lo que teníamos que hacer que era ganar, propusimos y generamos todas las que no pudimos generar durante todo el torneo y fue realmente culpa de nosotros. Todos culpan al Tata porque es fácil hacerlo, pero los que tienen que culpar es a nosotros", expresó el centroatacante de las Águilas.