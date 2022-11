Como no podía ser de otra manera, las noticias más destacadas del Club América en el día de la fecha son sobre el mercado de pases.

Recién el lunes 28 de noviembre, los jugadores del primer equipo del América deberán reportar en las instalaciones del club para someterse a los exámenes médicos y pruebas físicas de rigor antes de la pretemporada. La idea de la directiva es, entonces, realizar algunos movimientos en la plantilla para ese entonces. Y deben apresurarse.

A pesar de que el elenco varonil no tiene actividad, las noticias no paran de llegar desde Coapa. Y es que además de que el equipo Femenil se está preparando para disputar la gran Final del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, los rumores del mercado de pases no cesan. Entérate de las novedades más relevantes de las Águilas en este miércoles 9 de noviembre.

América va por un 9 extranjero

De acuerdo a la información brindada por el portal Min 90, las Águilas estarían interesadas en un delantero extranjero que supo jugar en su Selección Nacional. Se trata, ni más ni menos, que de Abel Hernández, centroatacante uruguayo de 32 años que no renovará contrato con Atlético de San Luis (finaliza el 31/12/2022) y se convertirá en agente libre. Sin embargo, tendrá que pelear con otros clubes importantes de Liga MX por su pase...

Miguel Layún habló de su posible renovación en el América

¿Se va del Nido? El experimentado jugador reveló durante la presentación de Protein 90: "Estoy en una etapa donde cada una de las cosas que puedo vivir, es para robustecerme ante lo inevitable que es el retiro, eso es un hecho. Tiene que llegar en algún momento el poder pensar que hoy estoy haciendo cosas para hacer un retiro de una manera distinta, donde yo me pueda sentir tranquilo porque tengo preparado un futuro en donde yo quiera; disfruto pensar que puedo renovar con América, disfruto pensar que pueden venir nuevos retos, disfruto pensar que pueden venir cosas distintas a lo que he vivido en cada uno de mis días".

"Si no disfruto la vida en general, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Yo creo que es el reto y el objetivo más grande de todos nosotros, entonces una respuesta concreta no les puedo dar porque no lo sé, porque estoy abierto a tantas cosas que literal lo que más quiero es disfrutar cada momento y ahorita les prometo estoy disfrutando un montón. Hay tiempo para eso, hoy la realidad es que el contrato está vigente con América y eso es lo único que puedo tener a la mano", completó.